Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function prepare() on null in C:\xam:6 Stack trace: #0 {main} thrown in C:

can someone tell me what the below error is all about? The following code is a form for a PDO update: -------------------------- PHP code: <?php error_reporting(E_ERROR | E_PARSE | E_CORE_ERROR); require "getprerentdb.php"; // Database connection details. $id=2; // member id is fixed here $count=$dbo->prepare("select * from certtbl WHERE id=:id"); $count->bindParam(":id",$id,PDO::PARAM_INT,1); if($count->execute()){ echo " Success <br>"; $row = $count->fetch(PDO::FETCH_OBJ); }else{ print_r($dbo->errorInfo()); } /// Display the form to collect fresh data /// echo "<form name='myForm' action='certification-update.php' method=post> <input type=hidden name=id value='$id'> <table class='t1'> <input type=hidden name=todo value='change-data'> <tr><th colspan=2>Update Profile $row->userid</th></tr> <tr class='r10'><td>Unit</td><td><input type=text name='unit' value='$row->unit'></td></tr> <tr class='r9'><td>Tenant</td><td><input type=text name='tenant' value='$row->tenant'></td></tr> <tr class='r8'><td>effectdate</td><td><input type=text name='effectdate' value='$row->effectdate'></td></tr> <tr class='r7'><td>expdate</td><td><input type=text name='expdate' value='$row->expdate'></td></tr> <tr class='r6'><td>moveindate</td><td><input type=text name='moveindate' value='$row->moveindate'></td></tr> <tr class='r5'><td>removaldate</td><td><input type=text name='removaldate' value='$row->removaldate'></td></tr> <tr class='r4'><td>daysleft</td><td><input type=text name='daysleft' value='$row->daysleft'></td></tr> <tr class='r3'><td>date90</td><td><input type=text name='date90' value='$row->date90'></td></tr> <tr class='r2'><td>date60</td><td><input type=text name='date60' value='$row->date60'></td></tr> <tr class='r1'><td>date30</td><td><input type=text name='date30' value='$row->date30'></td></tr> <tr class='r1'><td></td><td><input type=submit value='Submit'></td></tr> </table></form> "; ------------------------------------ error message: Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function prepare() on null in C:\xam:6 Stack trace: #0 {main} thrown in C:\xam on line 6