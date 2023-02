I am getting the error

Expected Dbrace at line 65, col 3

Expected Dbrace at line 66, col 3

Expected Dbrace at line 67, col 3

Expected Dbrace at line 68, col 3

Expected Dbrace at line 69, col 3

for al of my info

.loader > i:nth-child(1)

{

–rz: 0deg;

–delay: -4s;

–tx: 2.336em;

–ty: -1.548em;

–hue: 0;

}