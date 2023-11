Error: number of bound variables does not match

Hi all,

strange. i spent hours and hours. i cant find what’s wrong with this code.

$query="INSERT INTO users SET full_name=:full_name, user_role=:user_role, user_name=:user_name, password=:password"; $stmt->execute(array(':full_name' => $full_name, ':user_role' => $user_role, ':user_name' => $user_name, ':password' => $password)); $affected_rows = $stmt->rowCount(); if($affected_rows<1){ echo "<div class='alert alert-danger'>Record adding Failed.</div>"; }else{ echo "<div class='alert alert-success'>Record Added Successfully.</div>"; } $db->connection = null;