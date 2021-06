Dropping and adding a foreign key

This is easier:

SET foreign_key_checks = 0; TRUNCATE TABLE racks; TRUNCATE TABLE blade_servers; TRUNCATE TABLE chassises; TRUNCATE TABLE kvms; TRUNCATE TABLE monitors; TRUNCATE TABLE network_panels; TRUNCATE TABLE network_standards; TRUNCATE TABLE shelfs; TRUNCATE TABLE servers; TRUNCATE TABLE periphial_storages; SET foreign_key_checks = 1;

Do make sure all tables that might be referencing each other are truncated though, or MySQL will get mad at you for having invalid foreign keys.