discovernauts.com Home - Beliebte Tour-Berichte More Cities Travel New Travel New Post Must-Watch Videos Mehr Exklusive Routen Mehr Cities Travel New Travel New Post Beste Reise-Tipps Mehr Cities Travel New Beliebte Beiträge Buche Deine Reise Kaufe Dein Zubehör Erfahre Die...

On the mobile menu, when the language switcher drop down icon is clicked, the flyout menu disappears . When the drop down icon is clicked it should show the English language sub menu . Can it be done with CSS ?. I don’t want to use any java script.