Drop table if exists error

I tried resetting my database and I get



DROP TABLE IF EXISTS data_connections; DROP TABLE IF EXISTS pocs; DROP TABLE IF EXISTS cables; DROP TABLE IF EXISTS power_trails; DROP TABLE IF EXISTS unknowns; DROP TABLE IF EXISTS unknown_types; DROP TABLE IF EXISTS periphial_storages; DROP TABLE IF EXISTS periphial_storage_types; DROP TABLE IF EXISTS shelfs; DROP TABLE IF EXISTS servers; DROP TABLE IF EXISTS server_types; DROP TABLE IF EXISTS network_panels; DROP TABLE IF EXISTS network_panel_types; DROP TABLE IF EXISTS network_modules; DROP TABLE IF EXISTS network_module_types; DROP TABLE IF EXISTS network_cards; DROP TABLE IF EXISTS network_card_types; DROP TABLE IF EXISTS network_standards; DROP TABLE IF EXISTS network_standard_types; DROP TABLE IF EXISTS monitors; DROP TABLE IF EXISTS monitor_types; DROP TABLE IF EXISTS kvms; DROP TABLE IF EXISTS kvm_types; DROP TABLE IF EXISTS blade_servers; DROP TABLE IF EXISTS blade_server_types; DROP TABLE IF EXISTS chassises; DROP TABLE IF EXISTS chassis_types; DROP TABLE IF EXISTS brush_plates; DROP TABLE IF EXISTS cable_trays; DROP TABLE IF EXISTS blank_plates; DROP TABLE IF EXISTS racks; DROP TABLE IF EXISTS rack_types; DROP TABLE IF EXISTS users; DROP TABLE IF EXISTS furnishings; DROP TABLE IF EXISTS ac_units; DROP TABLE IF EXISTS power_strips; DROP TABLE IF EXISTS receptacles; DROP TABLE IF EXISTS bays; DROP TABLE IF EXISTS columns; DROP TABLE IF EXISTS circuit_breakers; DROP TABLE IF EXISTS power_panels; DROP TABLE IF EXISTS pdus; DROP TABLE IF EXISTS upss; DROP TABLE IF EXISTS atss; DROP TABLE IF EXISTS generators; DROP TABLE IF EXISTS utilities; DROP TABLE IF EXISTS rooms; DROP TABLE IF EXISTS buildings; CREATE TABLE buildings ( building_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, name VARCHAR(25) NOT NULL, number SMALLINT UNSIGNED, notes TEXT DEFAULT 'None', created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'test@industechnology.com', created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_by VARCHAR(50), updated_date TIMESTAMP NULL, operational_status BOOLEAN DEFAULT 1, PRIMARY KEY ( building_id ) ); CREATE TABLE rooms ( room_id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, building_id TINYINT UNSIGNED, zoom_factor TINYINT UNSIGNED, command VARCHAR(50), name VARCHAR(25) NOT NULL, length SMALLINT UNSIGNED, width SMALLINT UNSIGNED, height SMALLINT UNSIGNED, number SMALLINT UNSIGNED, notes TEXT DEFAULT 'None', created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'test@industechnology.com', created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_by VARCHAR(50), updated_date TIMESTAMP NULL, operational_status BOOLEAN DEFAULT 1, FOREIGN KEY (building_id) REFERENCES buildings (building_id), PRIMARY KEY ( room_id ) ); CREATE TABLE utilities ( utility_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, room_id SMALLINT UNSIGNED, name VARCHAR(25) NOT NULL, asset_type VARCHAR(20) DEFAULT 'utility', type VARCHAR(25), serving VARCHAR(100), capacity INT, circuit TINYINT, voltage INT, frequency FLOAT(8,2), current FLOAT(8,2), active_power FLOAT(8,2), apparent_power FLOAT(8,2), active_energy FLOAT(8,2), power_factor DECIMAL(5,4), notes TEXT DEFAULT 'None', created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'test@industechnology.com', created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_by VARCHAR(50), updated_date TIMESTAMP NULL, operational_status BOOLEAN DEFAULT 1, FOREIGN KEY (room_id) REFERENCES rooms (room_id), PRIMARY KEY ( utility_id ) ); CREATE TABLE generators ( generator_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, room_id SMALLINT UNSIGNED, name VARCHAR(25) NOT NULL, asset_type VARCHAR(20) DEFAULT 'generator', prime_or_standby BOOLEAN DEFAULT 1, manufacturer VARCHAR(50), model VARCHAR(50), capacity INT, output_voltage DECIMAL(6,2), trip_rating INT, fuel_type ENUM ('Gas','Wind','Hope','Solar'), max_fuel_usage_rate DECIMAL(6,2), quantity_of_fuel_storage DECIMAL(6,2), frequency DECIMAL(6,2), notes TEXT DEFAULT 'None', created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'test@industechnology.com', created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_by VARCHAR(50) NULL, updated_date TIMESTAMP NULL, operational_status BOOLEAN DEFAULT 1, FOREIGN KEY (room_id) REFERENCES rooms (room_id), PRIMARY KEY ( generator_id ) ); CREATE TABLE atss ( ats_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, utility_id TINYINT UNSIGNED, generator_id TINYINT UNSIGNED, room_id SMALLINT UNSIGNED, name VARCHAR(25), asset_type VARCHAR(20) DEFAULT 'ats', manufacturer VARCHAR(50), model VARCHAR(50), type VARCHAR(25), poles TINYINT UNSIGNED, notes TEXT DEFAULT 'None', created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'test@industechnology.com', created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_by VARCHAR(50) NULL, updated_date TIMESTAMP NULL, operational_status BOOLEAN DEFAULT 1, FOREIGN KEY ( utility_id ) REFERENCES utilities( utility_id ), FOREIGN KEY (room_id) REFERENCES rooms (room_id), FOREIGN KEY ( generator_id ) REFERENCES generators( generator_id ), PRIMARY KEY ( ats_id ) ); create table upss ( ups_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, ats_id TINYINT UNSIGNED, room_id SMALLINT UNSIGNED, asset_type VARCHAR(20) DEFAULT 'ups', name VARCHAR(50) NOT NULL, manufacturer VARCHAR(50), model VARCHAR(50), capacity INT, frequency DECIMAL(6,2), voltage DECIMAL(6,2), notes TEXT DEFAULT 'None', created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'test@industechnology.com', created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_by VARCHAR(50) NULL, updated_date TIMESTAMP NULL, operational_status BOOLEAN DEFAULT 1, FOREIGN KEY (room_id) REFERENCES rooms (room_id), FOREIGN KEY ( ats_id ) REFERENCES atss( ats_id ), PRIMARY KEY ( ups_id ) ); CREATE TABLE pdus ( pdu_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, asset_type VARCHAR(20) DEFAULT 'pdu', phase ENUM ('1','2','3'), name VARCHAR(25) NOT NULL, manufacturer VARCHAR(50), model VARCHAR(50), rotated BINARY DEFAULT 0, x_coord SMALLINT UNSIGNED, y_coord SMALLINT UNSIGNED, room_id SMALLINT UNSIGNED, width SMALLINT UNSIGNED, height SMALLINT UNSIGNED, depth SMALLINT UNSIGNED, voltage VARCHAR(25), notes TEXT DEFAULT 'None', created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'lurtnowski@industechnology.com', created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_by VARCHAR(50) NULL, updated_date TIMESTAMP NULL, operational_status BOOLEAN DEFAULT 1, FOREIGN KEY (room_id) REFERENCES rooms (room_id), PRIMARY KEY ( pdu_id ) ); CREATE TABLE power_panels ( power_panel_id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, pdu_id TINYINT UNSIGNED, room_id SMALLINT UNSIGNED, x_coord SMALLINT UNSIGNED, y_coord SMALLINT UNSIGNED, rotated BINARY DEFAULT 0, command VARCHAR(50), name VARCHAR(25) NOT NULL, manufacturer VARCHAR(50), model VARCHAR(50), asset_type VARCHAR(20) DEFAULT 'power_panel', voltage VARCHAR(25), format BOOLEAN DEFAULT 0, slots TINYINT UNSIGNED, columns TINYINT UNSIGNED DEFAULT 2, width DECIMAL(5,2), height DECIMAL(5,2), depth DECIMAL(5,2), phase ENUM ('1','2','3'), notes TEXT DEFAULT 'None', created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'test@industechnology.com', created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_by VARCHAR(50) NULL, updated_date TIMESTAMP NULL, operational_status BOOLEAN DEFAULT 1, FOREIGN KEY (room_id) REFERENCES rooms (room_id), PRIMARY KEY ( power_panel_id ) ); CREATE TABLE circuit_breakers ( circuit_breaker_id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, power_panel_id SMALLINT UNSIGNED, asset_type VARCHAR(20) DEFAULT 'circuit_breaker', manufacturer VARCHAR(50), model VARCHAR(50), slot VARCHAR(10), x_coord SMALLINT UNSIGNED, y_coord SMALLINT UNSIGNED, poles TINYINT UNSIGNED, voltage SMALLINT UNSIGNED, phase ENUM ('1','2','3'), amp_rating SMALLINT UNSIGNED, notes TEXT DEFAULT 'None', created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'test@industechnology.com', created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_by VARCHAR(50), updated_date TIMESTAMP NULL, operational_status BOOLEAN DEFAULT 1, FOREIGN KEY ( power_panel_id ) REFERENCES power_panels( power_panel_id ), PRIMARY KEY ( circuit_breaker_id ) ); CREATE TABLE columns ( column_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, room_id SMALLINT UNSIGNED, name VARCHAR(25), rotated BINARY DEFAULT 0, x_coord SMALLINT UNSIGNED, y_coord SMALLINT UNSIGNED, width SMALLINT UNSIGNED, height SMALLINT UNSIGNED, notes TEXT DEFAULT NULL, created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'test@industechnology.com', updated_date TIMESTAMP NULL, updated_by VARCHAR(50), operational_status BOOLEAN DEFAULT 1, FOREIGN KEY ( room_id ) REFERENCES rooms( room_id ), PRIMARY KEY ( column_id ) ); CREATE TABLE bays ( bay_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, column_id TINYINT UNSIGNED, name VARCHAR(20), x_coord SMALLINT UNSIGNED, y_coord SMALLINT UNSIGNED, width SMALLINT UNSIGNED, height SMALLINT UNSIGNED, notes TEXT DEFAULT 'None', created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'test@industechnology.com', created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_by VARCHAR(50), updated_date TIMESTAMP NULL, operational_status BOOLEAN DEFAULT 1, FOREIGN KEY ( column_id ) REFERENCES columns( column_id ), PRIMARY KEY ( bay_id ) );

I on know if this is right but I thought I had to drop the tables in the opposite order that I create them…,heres the sql file, why doe it work when its imported, but not if I do it again.