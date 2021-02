Hello,

Is it possible to detect which link is clicked inside an <iframe> ?

And is it possible to block that link from navigating .

Thanks

<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <title>Opening Links in an iFrame</title> <style> iframe { width: 100%; height: 500px; } </style> </head> <body> <p><a href="http://vmars.us/Frames-Study/SomeLinks.html" target="myFrame">SomeLinks.html</a></p> <iframe src="SomeLinks.html" name="myFrame"></iframe> </body> </html>