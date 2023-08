Dealing with checkboxes selection issue

I have the following code:

<div> <div><label>Update Tiers:</label></div> <div> <label><input id="tierIPrefixCheckboxSelected1" name="tierIPrefixCheckboxSelected" type="checkbox" value=""><input type="hidden" name="_tierIPrefixCheckboxSelected" value="">Tier-I</label> <label><input id="tierIIPrefixCheckboxSelected1" name="tierIIPrefixCheckboxSelected" type="checkbox" value=""><input type="hidden" name="_tierIIPrefixCheckboxSelected" value="">Tier-II</label> <label><input id="tierIIIPrefixCheckboxSelected1" name="tierIIIPrefixCheckboxSelected" type="checkbox" value="true" checked="checked"><input type="hidden" name="_tierIIIPrefixCheckboxSelected" value="">Tier-III</label> </div> </div> </div> </div>

The above code has third label checked(third checkbox) when an item from the dropdown list is selected.

The whole thing is inside an onchange function (details not shown) as shown below:

$("#availablePrefixes").change(function () { //On change - just make sure all checkboxes have been unchecked $('input:checkbox[name=tierIPrefixCheckboxSelected]').attr('checked',false); $('input:checkbox[name=tierIPrefixCheckboxSelected]').val(""); $('input:checkbox[name=tierIIPrefixCheckboxSelected]').attr('checked',false) $('input:checkbox[name=tierIIPrefixCheckboxSelected]').val(""); $('input:checkbox[name=tierIIIPrefixCheckboxSelected]').attr('checked',false); $('input:checkbox[name=tierIIIPrefixCheckboxSelected]').val(""); $('input:checkbox[name=tierIPrefixCheckboxSelected]').change(function(){ console.log("Tier1 Prefix checkbox checked"); $('input:checkbox[name=tierIPrefixCheckboxSelected]').val(true); $('input:checkbox[name=tierIPrefixCheckboxSelected]').attr('checked',true); //Make Tier II and Tier III false and uncheck $('input:checkbox[name=tierIIPrefixCheckboxSelected]').val(""); $('input:checkbox[name=tierIIPrefixCheckboxSelected]').attr('checked',false); $('input:checkbox[name=tierIIIPrefixCheckboxSelected]').val(""); $('input:checkbox[name=tierIIIPrefixCheckboxSelected]').attr('checked',false); }) $('input:checkbox[name=tierIIPrefixCheckboxSelected]').change(function(){ console.log("Tier 2 Prefix checkbox checked"); $('input:checkbox[name=tierIIPrefixCheckboxSelected]').val(true); $('input:checkbox[name=tierIIPrefixCheckboxSelected]').attr('checked',true); //Make Tier I and Tier III false and uncheck $('input:checkbox[name=tierIPrefixCheckboxSelected]').val(""); $('input:checkbox[name=tierIPrefixCheckboxSelected]').attr('checked',false); $('input:checkbox[name=tierIIIPrefixCheckboxSelected]').val(""); $('input:checkbox[name=tierIIIPrefixCheckboxSelected]').attr('checked',false); }) $('input:checkbox[name=tierIIIPrefixCheckboxSelected]').change(function(){ console.log("Tier 3 Prefix checkbox checked"); $('input:checkbox[name=tierIIIPrefixCheckboxSelected]').val(true); $('input:checkbox[name=tierIIIPrefixCheckboxSelected]').attr('checked',true); //Make Tier I and Tier II false and uncheck $('input:checkbox[name=tierIPrefixCheckboxSelected]').val(""); $('input:checkbox[name=tierIPrefixCheckboxSelected]').attr('checked',false); $('input:checkbox[name=tierIIPrefixCheckboxSelected]').val(""); $('input:checkbox[name=tierIIPrefixCheckboxSelected]').attr('checked',false); }) });