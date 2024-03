Date format changed to sevral format while exporting to excel

HI!

I am trying to convert my php based report into excel by using below code. everything is working fine, but the date is changed to different format. How can i fixed that issue. Can expert guide me about this ???

excel export code

<script> function html_table_to_excel(type) { var data = document.getElementById('employee_data'); var file = XLSX.utils.table_to_book(data, {sheet: "sheet1"}); XLSX.write(file, { bookType: type, bookSST: true, type: 'base64' }); XLSX.writeFile(file, 'Procedure Wise Report.' + type); } const export_button = document.getElementById('export_button'); export_button.addEventListener('click', () => { html_table_to_excel('xlsx'); }); </script>