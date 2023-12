How do we customise the code so the menu is open by default on the webpage:

HTML:

<div class="sidebar"> <button class="hamburger">☰</button> <ul class="menu"> <li><a href="#">Home</a></li> <li><a href="#">About</a></li> <li><a href="#">Portfolio</a></li> <li><a href="#">Contact</a></li> </ul> </div>

CSS:

body{ background-color: #F3F7F4; } .sidebar { position: fixed; top: 0; left: -250px; width: 250px; height: 100%; background-color: #AFC2D5; color: #fff; transition: left 0.3s ease-in-out; font-family: 'Open Sans', sans-serif; } .sidebar.open { left: 0; } .hamburger { position: fixed; top: 10px; left: 10px; background-color: transparent; border: none; outline: none; cursor: pointer; z-index: 2; color: #fff; background-color: #070A0D; font-size: 16px; padding: 10px; } .menu { list-style: none; padding: 0; margin-top: 70px; } .menu li { padding: 10px; } .menu li a { text-decoration: none; color: #000; }

JAVASCRIPT: