Creating a search function

Hi there I am working on the marvel Api, i have managed to extract data but now i want to create a search function whereby only those characters from the api are returned that include my search term, i have been playing around with it for a bit but not been successful yet, any ideas please help.

import './style.css' import javascriptLogo from './javascript.svg' import viteLogo from '/vite.svg' import { setupCounter } from './counter.js' import md5 from 'md5' const publicKey = 'd73f66f08c7d56dde7aaf6ded4a26718'; const privateKey = '9d331bbe217eebffed1c66f8e3fe0a6818845b87'; let timestamp = new Date().getTime() let hashVal = md5(timestamp+privateKey+publicKey); const url = `http://gateway.marvel.com/v1/public/characters?ts=${timestamp}&apikey=${publicKey}&hash=${hashVal}&limit=100`; const button = document.getElementById('submit-search'); const searchInput = document.getElementById('search-input') let characters = [] button.addEventListener('click', ()=>{ fetch(url).then(response=> response.json().then(data=>{ let characters = data.data.results; console.log(characters) searchQuery() // displayData() })) }) function searchQuery(){ const searchTerm = searchInput.value.trim().toLowerCase() const filteredResult = characters.filter((character)=>{ const characterName = character.name.toLowerCase() if(characterName.includes(searchTerm)){ return characterName }else 'no match found' }) // console.log(filteredResult) } // function displayData(){ // const resultsContainer = document.getElementById('results-container') // characters.forEach(character =>{ // console.log(character) // const characterDiv = document.createElement('div') // resultsContainer.appendChild(characterDiv) // characterDiv.classList.add('character') // const charName = document.createElement('h2') // charName.textContent = character.name // characterDiv.appendChild(charName) // let image = document.createElement('img') // image.classList.add('results-image') // image.src = `${character.thumbnail.path + '.'}${character.thumbnail.extension}` // characterDiv.appendChild(image) // }) // }else { // const noResultsMessage = document.createElement('p'); // noResultsMessage.textContent = 'No results found'; // resultsContainer.appendChild(noResultsMessage); // } // }

some of the code has been commented out as i am just focussing on the searchQuery function dont think i can get it to do what i want