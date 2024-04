Hello ,

I am writing code for a html string to use java script. The purpose of this is to open html string and sort the items in a new order and save the new sort order to clipboard. I am able to sort the html but no data gets updated to clipboard. I am new to java - any information will be very helpful.

var order = $("#linksSortable tbody").sortable("toArray" ) window.clipboardData.setData('text',order.toString())

Thanks,

CXL