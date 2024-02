Console messages in Firefox accesing to my blog

When accessing my blog www.fotov60.com/?LSCWP_CTRL=before_optm from the Firefox browser and checking the console messages, I see the following warnings:

Algunas cookies están haciendo mal uso del atributo recomendado “SameSite“ 3 La cookie “_lscache_vary” no tiene un valor de atributo “SameSite” adecuado. Pronto, las cookies sin el atributo “SameSite o con un valor no válido serán tratadas como “Lax”. Esto significa que la cookie ya no se enviará en contextos de terceros. Si su aplicación depende de que esta cookie esté disponible en dichos contextos, añada el atributo “SameSite=none“. Para saber más sobre el atributo “SameSite“, lea https://developer.mozilla.org/docs/Web/HTTP/Headers/Set-Cookie/SameSite www.fotov60.com La cookie “_ga_YLF4238DT5” no tiene un valor de atributo “SameSite” adecuado. Pronto, las cookies sin el atributo “SameSite o con un valor no válido serán tratadas como “Lax”. Esto significa que la cookie ya no se enviará en contextos de terceros. Si su aplicación depende de que esta cookie esté disponible en dichos contextos, añada el atributo “SameSite=none“. Para saber más sobre el atributo “SameSite“, lea https://developer.mozilla.org/docs/Web/HTTP/Headers/Set-Cookie/SameSite 2 js:313:866 La cookie “_ga” no tiene un valor de atributo “SameSite” adecuado. Pronto, las cookies sin el atributo “SameSite o con un valor no válido serán tratadas como “Lax”. Esto significa que la cookie ya no se enviará en contextos de terceros. Si su aplicación depende de que esta cookie esté disponible en dichos contextos, añada el atributo “SameSite=none“. Para saber más sobre el atributo “SameSite“, lea https://developer.mozilla.org/docs/Web/HTTP/Headers/Set-Cookie/SameSite js:313:866 El script de “https://pixels.com/slideshowmouseover.php?id=7796330449&memberidtype=artistid&memberid=77963&width=250px&height=250px&imagestyle=cropped” fue cargado a pesar de que su tipo MIME (“text/html”) no es un tipo MIME válido de JavaScript. www.fotov60.com InstallTrigger está obsoleto y será eliminado en el futuro. widget_iframe.2f70fb173b9000da126c79afe2098f02.html:121:17 TSS: hosted page injected Tweet.html:4:21 InstallTrigger está obsoleto y será eliminado en el futuro. Tweet.html:121:17 TSS: hosted page injected Tweet.html:4:21 InstallTrigger está obsoleto y será eliminado en el futuro. Tweet.html:121:17 INS: content-ads.js loaded: about:blank content-scripts.js:1:137024 TSS: content-tss.js loaded: about:blank content-scripts.js:1:142707 TSS: hosted page injected blank:4:21 InstallTrigger está obsoleto y será eliminado en el futuro. blank:121:17 TSS: hosted page injected Tweet.html:4:21 InstallTrigger está obsoleto y será eliminado en el futuro. Tweet.html:121:17 TSS: hosted page injected Tweet.html:4:21 InstallTrigger está obsoleto y será eliminado en el futuro. Tweet.html:121:17 Descriptor desconocido '"normal"' en la regla @font-face. Ignorado hasta la siguiente declaración. Tweet.html:5:14 Descriptor desconocido '"swap"' en la regla @font-face. Ignorado hasta la siguiente declaración. Tweet.html:6:16 Descriptor desconocido '"normal"' en la regla @font-face. Ignorado hasta la siguiente declaración. Tweet.html:12:14 Descriptor desconocido '"swap"' en la regla @font-face. Ignorado hasta la siguiente declaración. Could someone tell me if they know their meaning, if they are important, and if I should check something on my blog, or on the contrary, are they common messages and I shouldn’t worry?