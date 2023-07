Hello! I have a html template from Themeforest and trying implement functions that I found on Codrops

The Codrops code is // Preload images

const preloadImages = (selector = ‘img’) => {

return new Promise((resolve) => {

imagesLoaded(document.querySelectorAll(selector), {background: true}, resolve);

});

};

export {

preloadImages,

};

I discovered that this code blocking the template functions. I should be happy if somebody can guide me.