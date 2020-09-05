Click on div please in Pure JS

JavaScript
#1

how do i click on the div Click Me Please?

`

``
<script>
    var myVar = setInterval(myTimer, 10000);
    function myTimer() {

        document.querySelector(".viva-o-brazil div:nth-child(12) div:nth-child(1)  div:nth-child(16)").click(
                ); }
</script>
<div class="viva-o-brazil">
    <div></div>
    <div></div>
    <div></div>
    <div></div>
    <div></div>
    <div></div>
    <div></div>
    <div></div>
    <div></div>
    <div></div>
    <div></div>
    <div>
        <div>
            <div></div>
            <div></div>
            <div></div>
            <div></div>
            <div></div>
            <div></div>
            <div></div>
            <div></div>
            <div></div>
            <div></div>
            <div></div>
            <div></div>
            <div></div>
            <div></div>
            <div></div>
            <div>Click Me Please</div>
            <div></div>
            <div></div>
            <div></div>
            <div></div>
            <div></div>
            <div></div>
        </div>
        <div></div>
    </div>
    <div></div>
    <div></div>
</div>

Thanks in advance

#2

Uhhh what is the question? I think you forgot it. :wink:

#3

Here’s what it’s about.

...
            <div>Click Me Please</div>
...

He wants to know how to get JavaScript to trigger a click event on that specific div element.