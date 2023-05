Checking out products from the cart is not processed and saved to the billing address table

Hi Team

I have a checkout page and want to process an order of the product, but its not being processed and need some help. It supposed to processed them so it could later saved these orders to the table.

// checkout page

<?php session_start(); require 'dbconn.php'; require_once 'generate_tracking_number.php'; $grand_total = 0; $allItems = ''; $items = []; $sql = "SELECT CONCAT(product_name, '(',qty,')') AS ItemQty, total_price FROM cart"; $stmt = $conn->prepare($sql); $stmt->execute(); while ($row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) { $grand_total += $row['total_price']; $items[] = $row['ItemQty']; } $allItems = implode(', ', $items); // Check if the email parameter is set if (isset($_POST['email'])) { // Send confirmation email $email = $_POST['email']; require_once(__DIR__ . '/sendEmails/vendor/autoload.php'); $mail = new PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer(); $mail->isSMTP(); $mail->Host = 'smtp.outlook.com'; // Replace with your SMTP server address $mail->Port = 587; // Replace with your SMTP server port $mail->SMTPAuth = true; $mail->Username = 'gcizmandelegant@outlook.com'; // Replace with your SMTP username $mail->Password = '861026@Metro'; // Replace with your SMTP password $mail->setFrom('gcizmandelegant@outlook.com', 'Your Name'); // Replace with your own email address and sender name $mail->addAddress($email); $mail->Subject = 'Order Confirmation'; // Generate the tracking number $trackingNumber = generateTrackingNumber(); // Send the email with the tracking number $mail->Body = "Thank you for your order!



"; $mail->Body .= "Your tracking number: $trackingNumber

"; $mail->Body .= "Total amount payable: " . number_format($grand_total, 2) . "/-

"; $mail->Body .= "Products: $allItems



"; $mail->Body .= "We will process your order soon. If you have any questions, please contact our customer support."; if ($mail->send()) { echo 'Email sent successfully.'; } else { echo 'Error sending email: ' . $mail->ErrorInfo; } } else { echo 'Email parameter not set.'; } ?> <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="author" content="Sahil Kumar"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> <title>Checkout</title> <!----Boostrap cdn libraries----> <!-- Google Web Fonts --> <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com"> <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@100;200;300;400;500;600;700;800;900&display=swap" rel="stylesheet"> <!-- Font Awesome --> <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.10.0/css/all.min.css" rel="stylesheet"> <!-- Libraries Stylesheet --> <link href="lib/owlcarousel/assets/owl.carousel.min.css" rel="stylesheet"> <!-- Customized Bootstrap Stylesheet --> <link href="css/style.css" rel="stylesheet"> <link href="css/register-messages.css" rel="stylesheet"> <link href="css/div-card-form.css" rel="stylesheet"> </head> <body> <nav class="navbar navbar-expand-md bg-green navbar-green"> <!-- Brand --> <a class="navbar-brand" href="index.php"><i class="fas fa-mobile-alt"></i> E Shooper</a> <!-- Toggler/collapsibe Button --> <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#collapsibleNavbar"> <span class="navbar-toggler-icon"></span> </button> <!-- Navbar links --> <div class="collapse navbar-collapse" id="collapsibleNavbar"> <ul class="navbar-nav ml-auto"> <li class="nav-item"> <a class="nav-link active" href="index.php"><i class="fas fa-mobile-alt mr-2"></i>Products</a> </li> <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#"><i class="fas fa-th-list mr-2"></i>Categories</a> </li> <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="checkout.php"><i class="fas fa-money-check-alt mr-2"></i>Checkout</a> </li> <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="cart.php"><i class="fas fa-shopping-cart"></i> <span id="cart-item" class="badge badge-danger"></span></a> </li> </ul> </div> </nav> <div class="container"> <div class="row justify-content-center"> <div class="col-lg-6 px-4 pb-4" id="order"> <h4 class="text-center text-info p-2">Complete your order!</h4> <div class="jumbotron p-3 mb-2 text-center"> <h6 class="lead"><b>Product(s) : </b><?= $allItems; ?></h6> <h6 class="lead"><b>Delivery Charge : </b>Free</h6> <h6 class="lead"><b>Tracking Number:</b><?= $trackingNumber; ?></h6> <h5><b>Total Amount Payable : </b><?= number_format($grand_total,2) ?>/-</h5> </div> <form id="placeOrder" action="action.php" method="post"> <input type="hidden" name="products" value="<?= $allItems; ?>"> <input type="hidden" name="grand_total" value="<?= $grand_total; ?>"> <div class="form-group"> <input type="text" id="name" name="name" class="form-control" placeholder="Enter Name" required> </div> <div class="form-group"> <input type="email" id="email" name="email" class="form-control" placeholder="Enter E-Mail" required> </div> <div class="form-group"> <input type="tel" id="phone" name="phone" class="form-control" placeholder="Enter Phone" required> </div> <div class="form-group"> <textarea id="address" name="address" class="form-control" rows="3" cols="10" placeholder="Enter Delivery Address Here..."></textarea> </div> <h6 class="text-center lead">Select Payment Mode</h6> <div class="form-group" id="paymentForm"> <select name="pmode" class="form-control" id="paymentMode"> <option value="" selected disabled>-Select Payment Mode-</option> <option value="cards">Debit/Credit Card</option> <option value="snapscan">Snap Scan</option> </select> </div> <!---snapscan starts here---> <div id="paymentOptions"> <div id="cardPayment" style="display: none;"> </div> <div id="snapScanPayment" style="display: none;"> <!-- Snap Scan Payment Form --> <div id="qrCodeContainer"></div> </div> </div> <!---snapscan ends here----> <!---Debit card information details form-----> <div class="container"> <div class="card"> <div class="creditCardForm" style="display:none;"> <div class="heading"> <h1>Confirm Purchase</h1> </div> <div class="payment"> <form> <div class="form-group owner"> <label for="owner">Owner</label> <input type="text" class="form-control" id="owner"> </div> <div class="form-group CVV"> <label for="cvv">CVV</label> <input type="text" class="form-control" id="cvv"> </div> <div class="form-group" id="card-number-field"> <label for="cardNumber">Card Number</label> <input type="text" class="form-control" id="cardNumber"> </div> <div class="form-group" id="expiration-date"> <label>Expiration Date</label> <select> <option value="01">January</option> <option value="02">February</option> <option value="03">March</option> <option value="04">April</option> <option value="05">May</option> <option value="06">June</option> <option value="07">July</option> <option value="08">August</option> <option value="09">September</option> <option value="10">October</option> <option value="11">November</option> <option value="12">December</option> </select> <select> <option value="16"> 2016</option> <option value="17"> 2017</option> <option value="18"> 2018</option> <option value="19"> 2019</option> <option value="20"> 2020</option> <option value="21"> 2021</option> <option value="22">2022</option> <option value="23">2023</option> <option value="24">2024</option> <optionn value="25">2025</optionn> <option value="26">2026</option> <option value="27">2027</option> <option value="28">2028</option> <option value="29">2029</option> <option value="30">2030</option> </select> </div> <div class="form-group" id="credit_cards"> <img src="img/visa.jpg" id="visa"> <img src="img/mastercard.jpg" id="mastercard"> <img src="img/amex.jpg" id="amex"> </div> <div class="form-group" id="pay-now"> <button type="submit" class="btn btn-primary" id="confirm-purchase">Confirm</button> </div> </form> </div> </div> </div> </div> <!-----Debit card information ends here--------> <div class="form-group"> <input type="submit" name="submit" value="Place Order" class="btn btn-danger btn-block" id="placeOrder"> </div> </form> </div> </div> </div> <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-validate/1.19.3/jquery.validate.min.js"></script> <script src="js/placeOrder.js"></script> <script src="js/jquery.payform.min.js"></script> <script src="js/script.js"></script> <script src="js/snap-scan.js"></script> <!----Form validation for placing orders-------> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function() { $('#placeOrder').validate({ rules: { name: { required: true }, email: { required: true, email: true }, phone: { required: true }, address: { required: true } }, messages: { name: { required: 'Please enter your valid name' }, email: { required: 'Please enter your email address', email: 'Please enter a valid email address' }, phone: { required: 'Please enter a valid phone number' }, address: { required: 'Please enter your delivery address' } }, errorElement: 'div', errorPlacement: function(error, element) { error.addClass('alert alert-danger'); error.insertAfter(element); }, success: function(label) { label.removeClass('alert-danger'); } }); }); </script> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function() { // Sending Form data to the server $("#placeOrder").submit(function(e) { e.preventDefault(); $.ajax({ url: 'action.php', method: 'post', data: $('form').serialize() + "&action=order", success: function(response) { $("#order").html(response); } }); }); // Load total no.of items added in the cart and display in the navbar load_cart_item_number(); function load_cart_item_number() { $.ajax({ url: 'action.php', method: 'get', data: { cartItem: "cart_item" }, success: function(response) { $("#cart-item").html(response); } }); } }); </script> <!----Credit card information---> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function() { $('#paymentMode').change(function() { var selectedOption = $(this).val(); if (selectedOption === 'cards') { $('.creditCardForm').show(); } else { $('.creditCardForm').hide(); } }); }); </script> </body> </html>

// action php page(saving orders etc)