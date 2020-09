Button dropdown bs3

Hi

I need help with a button dropdown, bs 3, something is wrong with it. clicking on it , I get the dropdown but it doesn’t happen more. I would expect the same results like the other input fields.

yje code:

<div class="dropdown"> <button class="btn btn-default btncolor2 dropdown-toggle check" type="button" data-toggle="dropdown" name="pizza">Pizza <span class="caret"></span></button> <ul class="dropdown-menu dropdwn2"> <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">Margarita</a></li> <li role="presentation" class="divider"></li> <li ><a href="#">Diavola</a></li> <li ><a href="#">Funghi</a></li> <li ><a href="#">Veneziana</a></li> <li ><a href="#">Quattro Stagioni</a></li> <li ><a href="#">Fiorentina</a></li> </ul> <span class="feedback"></span> </div>

order