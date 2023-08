Bootstrap tab scroll down to corresponding tab-content id

im using bootstrap tab its fine on desktop but in mobile version when click on tab-title user have to scroll down manually to tab-content for viewing tab content.

so when user click on tab-title in mobile it should scroll down to its corresponding tab-content, so that user havent to scroll down manually

Tab -title

<div class="nav w-100 nav-pills me-4"> <button class="nav-link w-100 d-flex align-items-center text-start p-3 mb-2 active" data-bs-toggle="pill" data-bs-target="#tab-pane-1" type="button"> <h5 class="m-0">Single Story</h5> </button> <button class="nav-link w-100 d-flex align-items-center text-start p-3 mb-2" data-bs-toggle="pill" data-bs-target="#tab-pane-2" type="button"> <h5 class="m-0">Double Story / Town House / Duplex</h5> </button> <button class="nav-link w-100 d-flex align-items-center text-start p-3 mb-2" data-bs-toggle="pill" data-bs-target="#tab-pane-3" type="button"> <h5 class="m-0">German Roaches</h5> </button> <button class="nav-link w-100 d-flex align-items-center text-start p-3 mb-2" data-bs-toggle="pill" data-bs-target="#tab-pane-4" type="button"> <h5 class="m-0">Rodent (Mice/Rats)</h5> </button> <button class="nav-link w-100 d-flex align-items-center text-start p-3 mb-2" data-bs-toggle="pill" data-bs-target="#tab-pane-5" type="button"> <h5 class="m-0">Ants</h5> </button> </div>

Tab-content