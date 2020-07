Bootstrap container not shown

I’m not sure if Bootstrap is blocking jQuery container.

I have Javascript:

$('#announcementWrapper').click(function(event) { event.stopPropagation(); $('#signup').toggle(); } ); $(document).click(function(event) { var formContainer = $("#signup"); var btnLink = $("#announcementWrapper"); if (formContainer.has(event.target).length === 0 && btnLink.has(event.target).length === 0) { formContainer.hide(); } } );

and HTML:

<div id="announcementWrapper"><a href="#signup" class="button">Sign Up Now</a></div><!-- .announcementWrapper --> <section class=""> <div class="hide" id="signup"> <div id="signupContainer"> dsdsdss </div><!-- .signupContainer --></div><!-- .signup --> </section>

Why script will work inside pure HTML but with the framework like Bootstrap it will not be shown event?

Need help.