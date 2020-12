Suppose I have the code below, and I wanted to add an overlay to .image-hero. I just need a standard semi transaprent overlay (so the text shows up better) Assume I have access to the markup, and I can add more html elements if I need to.

<div class="image-hero" style="background-image: url("backgroundimage.com")"> <h1> Some Title </h1> <p> Some excerpt </p> </div>