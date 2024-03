Why is mysql asking me specify value for column that is on autoincrement?

$sql = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS My_Table ( id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, name VARCHAR (10) NOT NULL, PRIMARY KEY (id) )"; insert into My_Table values ('John' ); // doesnt work insert into My_Table values (1, 'John' ); //does work

#1136 - Column count doesn’t match value count at row 1