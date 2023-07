Adding class to current child when click on parent element

i have ecommerce site, trying open sub-menu when click on parent menu

In category side-bar when parent element (main category) is clicked i want add class to child element (sub-category) so that child element is display with some nice animation.



when next main category is click previous sub-category should be hidden and current sub-category should be displayed.

<ul class="woo-main-cat"> <li class="cork"><a href="http://maincategories">Anti-Allergics</a> <ul class="sub-cat-menu"> <li><a href="http://maincategoreis/sub-categories)</a></li> </ul> </li> <li class="cork"><a href="http://maincategories">Anti-Allergics</a> <ul class="sub-cat-menu"> <li><a href="http://maincategoreis/sub-categories)</a></li> <li><a href="http://maincategoreis/sub-categories)</a></li> </ul> </li> <li class="cork"><a href="http://maincategories">Anti-Allergics</a> <ul class="sub-cat-menu"> <li><a href="http://maincategoreis/sub-categories)</a></li> <li><a href="http://maincategoreis/sub-categories)</a></li> </ul> </li>

Where class:woo-main-cat > li holds main categories and class:sub-cat-menu > li holds sub-categories. When woo-main-cat > li is click sub-cat-menu should displayed when next main categories is clicked previous sub-category should be close.

.sub-cat-menu { background: #fff; visibility: hidden; height: 0; transition: 0.8s ease-in; } .tako-open{ visibility: visible; height: 100%; }

Trying some animation effect with css when sub-categories opens and hide

$('.woo-main-cat li').on('click', function(){ $(this).children('.sub-cat-menu').addClass('tako-open'); });

Above code perfectly open the current sub-category adding tako-open class on child element->sub-cat-menu when click on parent category but i want close this open sub-category when next parent category is click.

jQuery(function($) { $('.woo-main-cat li').on('click', function(){ $(this).children('.sub-cat-menu').addClass('tako-open'); },function() { $(this).children('.sub-cat-menu').removeClass('tako-open'); }); });

so after adding removeClass code nothing happens it doesnt add any class to child-element (sub-category) when click on parent element (main-category)

2.When sub-category is shown and user click on menu for products, page is reload to display its particular products but when page is reload sub-category menu is close, i want to keep sub-category menu open even when page reload.



Show when user click on Gastrointestinal (main category menu) > aciphex-rabeprazole (sub-category menu) is shown and when user click on aciphex-rabeprazole page reload to display its products but on page reload sub-category menu is closed, how can i keep it open current sub-category menu even after page reload.

I tried with JavaScript local storage but didnt success