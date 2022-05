I use a jquery simple script to expand/collapse short text:

function expand(divId) { $("#" + divId).toggle(); }

And in html:

<a href="javascript:expand('name');" class="internal">visible text</a> <span class="hide" id="nome">invisible, expansible text</span>

And that code works perfectly.

But I wish add a changing icon ("+" when collapsed, “-” when expanded) after the expansible link, modifying the less possible the jquery code and the html code.

Any idea?

Thanks!