Hi, from this saved page, I use this function for the “Collocazione” field:

$field = document.querySelector('#collocazione'); if( /^8[1-2,4-8][0-9]*\./.test($field.value)){ $field.value = $field.value.substr(0, $field.value.indexOf('.') +2); }

I would like it to be executed only when the “Sezione” field (‘cdSezi’) is set to “A.”

Thanks you very much!