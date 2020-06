Minimizing code copying files using scandir and unlink functions in PHP

$local_dir = $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].'/all/app/Filescletec/glamorousnap/'; $local_server_dir = $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].'/all/app/Filescletec/copyfiles/'; $files = clean_scandir($local_dir); if (isset($_POST['copy'])) { for ($i=0; $i<count($files) ; $i++) { if (!file_exists("$local_server_dir/$files[$i]")) { if (copy("$local_dir/$files[$i]","$local_server_dir/$files[$i]")) { echo "Succesfully copied"; echo " file #"; echo $files[$i]; echo "<br>"; } }else { echo "Record already exists!"; echo "<br>"; } } } if (isset($_POST['purge'])) { for ($i=0; $i<count($files) ; $i++) { if (file_exists("$local_server_dir/$files[$i]")) { unlink("$local_server_dir/$files[$i]"); echo "File Purged: ";echo $files[$i]; echo "<br>"; } else { echo "No file exists to purge with the name: "; echo $files[$i]; echo "<br>"; } } }

I have to build a small app that copies file from one folder to another, and it works fine, but is it possible to write better code and minimize what I have written in isset part?