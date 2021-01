5 * - 5 = -25 |OR| 5 * - + 5 = 10, but not both at the same time #13

Looking at a few things TurtleWolf, and just throwing out a few ideas.

TurtleWolf1: TurtleWolf1: case buttonName === "0" || buttonName === "1" || buttonName === "2" || buttonName === "3" || buttonName === "4" || buttonName === "5" || buttonName === "6" || buttonName === "7" || buttonName === "8" || buttonName === "9":

You could consider isNaN (is not a number) instead

If we negate that we can check for a positive match to a number

console.log(!isNaN('9')) // true console.log(!isNaN('=')) // false

For testing if it is a ‘+*/’ operator we could use a regEx character set

/[+*/]/.test(input)

An example test

function check(input) { switch(true) { case (!isNaN(input)): console.log(`Input is Number ${input}`) break; case (input === '-'): console.log('Input is Minus') break; case (/[+*/]/.test(input)): console.log(`Input is operator ${input}`) break; default: } } check('+') // Input is operator + check('9') // Input is Number 9 check('-') // Input is Minus check('3') // Input is Number 3 check('*') // Input is operator *

Second thing that stands out

TurtleWolf1: TurtleWolf1: case buttonName === "-": if (!operatorFlag) { displayNumber += buttonName; operatorFlag = false; this.setState({ decimalFlag: false }); } else { // const newNumber = displayNumber.slice(0, displayNumber.length - 1); // displayNumber = newNumber; displayNumber += buttonName; operatorFlag = true; this.setState({ decimalFlag: false }); } break;

Is there a need to set the operatorFlag? You are already ascertaining whether the flag is false or true, why set what already is?

if (!operatorFlag) { // if operatorFlag is false operatorFlag = false // why do this? } else { opertatorFlag = true // we already know that :)

excluding the commented out script I don’t see a need for the if/else block, just

displayNumber += buttonName this.setState({ decimalFlag: false })

Or if that commented out script is integral, possibly

case buttonName === "-": if (operatorFlag === true) { displayNumber = displayNumber.slice(0, displayNumber.length - 1) } displayNumber += buttonName this.setState({ decimalFlag: false }) break;

Just a few thoughts

edit: Just throwing this out there as well, as an alternative to using switch statements possibly, you could make the operators methods on an object

const calcMethods = { '.': function() { return 'Do Decimal point stuff here' }, '+': function() { return 'Do Addition stuff here' }, '-': function() { return 'Do Subtraction here' }, '*': function() { return 'Do Multiplication here' }, 'C': function() { return 'Cancel here' }, '=': function() { return 'Equals to' }, } function calculation(input) { // is it a number if (!isNaN(input)) { return 'Do Number stuff here' } // does calcMethods have that property e.g. calcMethods['+'] if (calcMethods[input]) { return calcMethods[input]() } } console.log(calculation('+')) // Do Addition stuff here console.log(calculation('.')) // Do Decimal point stuff here console.log(calculation('3')) // Do Number stuff here console.log(calculation('*')) // Do Multiplication here console.log(calculation('C')) // Cancel here console.log(calculation('4')) // Do Number stuff here console.log(calculation('=')) // Equals to

I think the advantage to this approach is that it keeps your handler short and simple. Shorter functions are generally easier to work with and debug.

Edit2: The above calcMethods (rough around the edges) could be a module of their own to import, and given you are passing the values ‘C’, ‘=’ etc could they possibly be real names instead? ‘cancel’, ‘equals’ -> calcMethods.cancel or calcMethods.equals

As I say just thoughts, feel free to ignore.