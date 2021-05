Your idea about my functional component code

Hello,

I’ve changed my class-based component to functional.

I will be pleased if you let me know your idea about the code or if anywhere is wrong.

import { Redirect } from "react-router-dom"; import React, { useState } from "react"; export function ImageUpload1() { const [redirect, setRedirect] = useState(null); const [selectedFile, setSelectedFile] = useState(null); const [description, setDescription] = useState(null); const [uploadResult, setUploadResult] = useState(null); const [selectedFileName, setSelectedFileName] = useState(null); const [fileIdList, setFileIdList] = useState([]); useEffect( const getList = () => { fetch('api/Image') .then(response => response.json()) .then(data => setFileIdList({ fileIdList: data })); }; ); const onFileChange = event => { setSelectedFile(event.target.files[0]); setSelectedFileName(event.target.files[0]); }; const onDescriptionChange = event => { setDescription(event.target.value); }; const onFileUpload = async () => { const formData = new FormData(); formData.append( "ImageData.File", setSelectedFile, setSelectedFileName ); fetch('/api/Image', { method: 'POST', body: formData }).then(resposne => resposne.json()) .then(data => { console.log(data); setUploadResult: "File" + data.fileName + "successfully uploaded"; getList(); }); } const onNavToEditor = async () => { //this.onFileChangeName(); //this.setState({ redirect: "/ImageEditor" }); // this.setState({ selectedFileName: }); setRedirect( "/ImageEditor"); }; **const listItems = () => {** ** const listItems = this.state.fileIdList.map((item) =>** ** <div key={item.imageId.toString()}>** ** <img src={"/api/Image/DownloadImage/" + item.imageId}** ** alt={item.fileName}** ** className="img-thumbnail"** ** height="100" width="100" />** ** </div>** ** );** return (<div>{listItems}</div>); }; return ( <div> <div style={mystyle} onClick={NavToEditor} /> <h1>File Upload Demo</h1> <div >{uploadResult} onClick={NavToEditor}</div> <div> <input type="file" onChange={FileChange} /> <input type="text" **value={this.state.value}** onChange={DescriptionChange} /> <button onClick={FileUpload}> Upload! </button> </div> <div onClick={NavToEditor}> {listItems()} </div>

regards,

Saeed