Why this loop?

I have this

<?php session_start(); $asset_id = (int)$_GET['id']; include '../../../../../../db/pdo_conn.php'; if(isset($_POST['loginSubmit'])){ // Check if form was submitted $myusername = $_POST['Email']; $mypassword = $_POST['Password']; try{ $sql = "SELECT user_id, pass, email, role FROM users WHERE email = '".$myusername."' and pass = '".$mypassword."' and operational_status = 1"; //echo $sql; $result = $pdo->query($sql); if($result->rowCount() > 0){ while($row = $result->fetch()){ $_SESSION['email'] = $myusername; $_SESSION['user_id'] = $row['user_id']; $_SESSION['user_role'] = $row['role']; $_SESSION['id'] = session_id(); } } } catch(PDOException $e){ die("ERROR: Could not able to execute $sql. " . $e->getMessage()); } } try { $sql = 'SELECT assets.name,assets.operational_status,materials.power, materials.name,materials.manufacturer,materials.model,materials.width,materials.height,materials.depth,materials.ports,materials.material_id,materials.type, racks.name AS rack_Name,racks.rack_id,rooms.name AS room_Name,rooms.room_id,buildings.name AS building_Name,buildings.building_id,locations.name AS location_Name, sites.site_id,sites.name AS site_Name,locations.location_id,beginning_ru,ending_ru,materials.ports FROM assets INNER JOIN materials ON assets.material_id = materials.material_id INNER JOIN racks ON assets.material_id = materials.material_id INNER JOIN rooms ON racks.room_id = rooms.room_id INNER JOIN buildings ON rooms.building_id = buildings.building_id INNER JOIN sites ON buildings.site_id = sites.site_id INNER JOIN locations ON sites.location_id = locations.location_id WHERE asset_id = '.$asset_id; $result = $pdo->query($sql); if($result->rowCount() > 0){ while($row = $result->fetch()){ switch ($row['type']) { case 'Chassis': $material_img = "chassis_icon.png"; break; case 'KVM': $material_img = "kvm_icon.png"; break; case 'Server': $material_img = "server_icon.png"; break; case 'Storage': $material_img = "storage_icon.png"; break; case 'Unknown': $material_img = "unknown_icon.png"; break; default: die('Type not recognized.'); } ?> <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>AutoCad Automation Tool - <?=$row['type']?></title> <link href="../../../../../../css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> <link href="../../../../../../css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet"> <link href="../../../../../../css/style.css" rel="stylesheet"> <link href="../../../../../../css/tabs.css" rel="stylesheet"> <script src="../../../../../../js/bootstrap.bundle.min.js"></script> <style> .tipthemewhite {margin:3em 0 0 1.1em;} *[data-href] { cursor: pointer; } td a { display:inline-block; min-height:100%; width:100%; color:#999; } td a:hover { text-decoration:none; color:#000; } td { padding:0; } </style> </head> <body> <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark mb-3"> <a class="navbar-brand" href="../../../../../../index.php">AutoCad Automation Tool</a> <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation"> <span class="navbar-toggler-icon"></span> </button> <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent"> <ul class="navbar-nav mr-auto"> <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="../../../../../../locations">Locations</a> </li> <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="../../../../../../projects">Projects</a> </li> </ul> </div> </nav> <div class="container-fluid"> <div class="row"> <div class="col"> <div class="card"> <h2 class="card-header"><img src="../../../../../../images/<?=$material_img?>" width="40" alt="<?=$row['type']?>"> <?=$row['type']?>: <span class="text-secondary"><?=$row['name']?></span> <small class="float-end text-secondary"><span class="icon-random"></span> Moving Asset</small> </h2> <div class="card-body p-0"> <div class="container-fluid"> <div class="row"> <div class="col pt-3"> <h3 class="text-secondary ms-3">From:</h3> <hr> <div class="row"> <div class="col"> <div class="row m-3"> <div class="col"> <h5><span class="icon-map-marker"></span> Location:</h5> </div> <div class="col"> <h5><a href="../../../../../show_location.php?id=<?=$row['location_id']?>"><?=$row['location_Name']?></a></h5> </div> </div> <div class="row m-3"> <div class="col"> <h5><span class="icon-bullseye"></span> Site:</h5> </div> <div class="col"> <h5><a href="../../../../show_site.php?id=<?=$row['site_id']?>"><?=$row['site_Name']?></a></h5> </div> </div> <div class="row m-3"> <div class="col"> <h5><img src="../../../../../../images/building.svg" alt="building"> Building:</h5> </div> <div class="col"> <h5><a href="../../../show_building.php?id=<?=$row['building_id']?>"><?=$row['building_Name']?></a></h5> </div> </div> <div class="row m-3"> <div class="col"> <h5><img src="../../../../../../images/room.png" width="18" alt="Room"> Room:</h5> </div> <div class="col"> <h5><a href="../../show_room.php?id=<?=$row['room_id']?>"><?=$row['room_Name']?></a></h5> </div> </div> <div class="row m-3"> <div class="col"> <h5><img src="../../../../../../images/rack.svg" width="18" alt="Rack"> Rack:</h5> </div> <div class="col"> <h5><a href="../show_rack.php?id=<?=$row['rack_id']?>"><?=$row['rack_Name']?></a></h5> </div> </div> </div> <div class="col"> </div> </div> </div> <div class="col border-start pt-3"> <h3 class="text-secondary ms-3">To</h3> <hr> <div class="row"> <div class="col"> <form action="move_asset_engine.php" method="POST"> <div class="row mb-3"> <div class="col"> <h5 class="ms-3"><span class="icon-map-marker"></span> Location:</h5> </div> <div class="col"> <h5><a href="../../../../../show_location.php?id=<?=$row['location_id']?>"><?=$row['location_Name']?></a></h5> </div> </div> <div class="row mb-3"> <div class="col"> <h5 class="ms-3"><span class="icon-bullseye"></span> Site:</h5> </div> <div class="col"> <h5><a href="../../../../show_site.php?id=<?=$row['site_id']?>"><?=$row['site_Name']?></a></h5> </div> </div> <div class="row mb-3"> <div class="col"> <h5 class="ms-3"><img src="../../../../../../images/building.svg" width="18" alt="building"> Building:</h5> </div> <div class="col"> <div class="input-group input-group-sm"> <div class="input-group-prepend"> <span class="input-group-text text-secondary"><span class="icon-search"></span></span> </div> <select class="form-control" id="to_asset_building" name="to_asset_building" required> <option value='' disabled selected hidden>Select</option> <?php try{ $sql = 'SELECT name,building_id FROM buildings WHERE site_id = '.$row["site_id"]; $buildings_result = $pdo->query($sql); if($buildings_result->rowCount() > 0){ while($building_row = $buildings_result->fetch()){ echo "<option value='".$building_row['building_id']."'>".$building_row['name']."</option>"; } } else{ echo "<option value=''>None found</option>"; } } catch(PDOException $e){ die("ERROR: Could not able to execute $sql. " . $e->getMessage()); } ?> </select> </div> </div> </div> <div class="row mb-3"> <div class="col"> <h5 class="ms-3"><img src="../../../../../../images/room.png" width="18" alt='room'> Room:</h5> </div> <div class="col"> <div class="input-group input-group-sm"> <div class="input-group-prepend"> <span class="input-group-text text-secondary"><span class="icon-search"></span></span> </div> <select class="form-control" id="to_asset_room" name="to_asset_room"> </select> </div> </div> </div> <div class="row mb-3"> <div class="col"> <h5 class="ms-3"><img src="../../../../../../images/rack.svg" width="18" alt='rack'> Rack:</h5> </div> <div class="col"> <div class="input-group input-group-sm"> <div class="input-group-prepend"> <span class="input-group-text text-secondary"><span class="icon-search"></span></span> </div> <select class="form-control" id="to_asset_rack" name="to_asset_rack"> </select> </div> </div> </div> <div class="row mb-3"> <div class="d-grid"> <button class="btn btn-outline-dark btn-lg" type="submit"><span class="icon-ok"></span> Submit</button> </div> </div> <input type="hidden" value="<?=$asset_id?>" name="asset_id"> </form> </div> <div class="col"> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <?php if(isset($_POST['loginSubmit'])){ // Check if form was submitted echo '<script>'; echo 'document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event){'; echo 'document.getElementById("close_login").click();'; echo '});'; echo '</script>'; } ?> <script> document.getElementById('to_asset_building').addEventListener('change',postRooms); function postRooms(e){ e.preventDefault(); var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open('POST', 'roomOptions.php'); xhr.setRequestHeader('Content-type', 'application/x-www-form-urlencoded'); xhr.onload = function(){ document.getElementById('to_asset_room').innerHTML = this.responseText; } xhr.send("building_id="+document.getElementById('to_asset_building').value); } document.getElementById('to_asset_room').addEventListener('change',postRacks); function postRacks(e){ e.preventDefault(); var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open('POST', 'rackOptions.php'); xhr.setRequestHeader('Content-type', 'application/x-www-form-urlencoded'); xhr.onload = function(){ document.getElementById('to_asset_rack').innerHTML = this.responseText; } xhr.send("room_id="+document.getElementById('to_asset_room').value); } document.getElementById('to_asset_rack').addEventListener('change',postAssets); function postAssets(e){ e.preventDefault(); var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open('POST', 'asset_options.php'); xhr.setRequestHeader('Content-type', 'application/x-www-form-urlencoded'); xhr.onload = function(){ document.getElementById('to_asset_id').innerHTML = this.responseText; } xhr.send("rack_id="+document.getElementById('to_asset_rack').value); } </script> </body> </html> <?php } unset($result); } else{ echo '<h>Asset not found.</h1>'; } } catch(PDOException $e){ die("ERROR: Could not able to execute $sql. " . $e->getMessage()); } // Close connection unset($pdo); ?>