Why is my navbar collapsing too fast?

Hello everyone, I’m new in coding and I would like to know if there is something wrong in my code because as soon as I click on the hamburger menu it opens and closes in a second…

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light sticky-top "> <div class="container"> <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarResponsive"> <span class="navbar-toggler-icon"></span> </button> <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive"> <ul class="navbar-nav ml-auto"> <li class="nav-item"><a href="index.html" class="nav-link active">Početna</a></li> <li class="nav-item"><a href="yoga.html" class="nav-link">Yoga</a></li> <li class="nav-item"><a href="fitness.html" class="nav-link">Fitness</a></li> <li class="nav-item"><a href="biciklizam.html" class="nav-link">Biciklizam</a></li> <li class="nav-item"><a href="onama.html" class="nav-link">O nama</a></li> <li class="nav-item"><a href="cjenik00.html" class="nav-link">Cjenik</a></li> </ul> </div> </div> </nav> <!-- End Navigation -->

thank you in advance