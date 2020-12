Why has my server's data usage increased?

I use a tool called vnstat to track my server’s data usage. It has recently increased by a good deal (5x), starting on the 24th of November.

day rx | tx | total | avg. rate ------------------------+-------------+-------------+--------------- 11/03/2020 73.07 MiB | 67.36 MiB | 140.43 MiB | 13.63 kbit/s 11/04/2020 155.35 MiB | 646.26 MiB | 801.61 MiB | 77.83 kbit/s 11/05/2020 144.24 MiB | 241.93 MiB | 386.17 MiB | 37.49 kbit/s 11/06/2020 85.88 MiB | 211.32 MiB | 297.19 MiB | 28.85 kbit/s 11/07/2020 154.78 MiB | 220.32 MiB | 375.10 MiB | 36.42 kbit/s 11/08/2020 136.03 MiB | 188.38 MiB | 324.42 MiB | 31.50 kbit/s 11/09/2020 134.28 MiB | 191.45 MiB | 325.73 MiB | 31.62 kbit/s 11/10/2020 100.16 MiB | 127.50 MiB | 227.66 MiB | 22.10 kbit/s 11/11/2020 80.47 MiB | 110.81 MiB | 191.28 MiB | 18.57 kbit/s 11/12/2020 131.45 MiB | 131.99 MiB | 263.44 MiB | 25.58 kbit/s 11/13/2020 98.17 MiB | 69.95 MiB | 168.12 MiB | 16.32 kbit/s 11/14/2020 142.60 MiB | 135.49 MiB | 278.09 MiB | 27.00 kbit/s 11/15/2020 194.34 MiB | 191.05 MiB | 385.40 MiB | 37.42 kbit/s 11/16/2020 193.48 MiB | 172.80 MiB | 366.28 MiB | 35.56 kbit/s 11/17/2020 173.39 MiB | 178.82 MiB | 352.21 MiB | 34.20 kbit/s 11/18/2020 148.52 MiB | 261.44 MiB | 409.97 MiB | 39.80 kbit/s 11/19/2020 112.39 MiB | 147.52 MiB | 259.91 MiB | 25.24 kbit/s 11/20/2020 117.62 MiB | 92.82 MiB | 210.44 MiB | 20.43 kbit/s 11/21/2020 106.61 MiB | 128.60 MiB | 235.21 MiB | 22.84 kbit/s 11/22/2020 449.33 MiB | 502.93 MiB | 952.26 MiB | 92.46 kbit/s 11/23/2020 288.62 MiB | 345.83 MiB | 634.45 MiB | 61.60 kbit/s 11/24/2020 1.22 GiB | 277.34 MiB | 1.49 GiB | 148.34 kbit/s 11/25/2020 3.88 GiB | 401.14 MiB | 4.28 GiB | 425.09 kbit/s 11/26/2020 3.86 GiB | 392.46 MiB | 4.24 GiB | 421.76 kbit/s 11/27/2020 3.96 GiB | 457.45 MiB | 4.40 GiB | 437.87 kbit/s 11/28/2020 4.03 GiB | 431.59 MiB | 4.45 GiB | 442.74 kbit/s 11/29/2020 4.01 GiB | 411.35 MiB | 4.41 GiB | 438.34 kbit/s 11/30/2020 3.97 GiB | 465.59 MiB | 4.42 GiB | 439.57 kbit/s 12/01/2020 4.06 GiB | 418.60 MiB | 4.47 GiB | 444.48 kbit/s 12/02/2020 1.70 GiB | 188.87 MiB | 1.88 GiB | 424.96 kbit/s ------------------------+-------------+-------------+--------------- estimated 3.86 GiB | 427 MiB | 4.27 GiB |

What is the cause for this? My traffic has not increased and I can’t think of anything else that would be using more data.