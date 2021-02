? Which Link was clicked inside iframe?

Hello ,

This which-link-was-clicked .js works great

<script> var links = document.querySelectorAll( 'a' ); for ( var c = 0; c < links.length; c ++ ) { links[c].addEventListener('click', WhichLinkWasClicked); } function WhichLinkWasClicked(evt) { alert( evt.target ) ; evt.preventDefault(); } </script>

And now I need to apply it to an iframe . But so far I am able to do so . Can’t figure out which parameters go where .

<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <title>Opening Links in an iFrame</title> <style> iframe { width: 100%; height: 500px; } </style> </head> <body> <p><a href="file:///C:/Electron-js/___KidSafeBrowser-020121/main-Child/Frames-Study/Open-Links-In-iFrame.html" target="myFrame">Frames Study</a></p> <iframe src="file:///C:/Electron-js/___KidSafeBrowser-020121/main-Child/Frames-Study/SomeLocalLinks-00.html" name="myFrame"></iframe> <script> var links = myFrame.document.querySelectorAll( 'a' ); for ( var c = 0; c < links.length; c ++ ) { links[c].addEventListener('click', WhichLinkWasClicked); } function WhichLinkWasClicked(evt) { alert( evt.target ) ; evt.preventDefault(); } </script> </body> </html>

Thanks for your Help…