function multiplyAll(arr) { let product = 1; // Only change code below this line for(let i = 0; i< arr.length; i++){ for(let j = 0; j<arr[i].length; j++){ product = product * arr[i][j] } console.log(product) } // Only change code above this line return product; } multiplyAll([[1, 2], [3, 4], [5, 6, 7]]);

the console displays the following values: 2,24,5040, how does this happen?