When i use a simple with no id or name does that mean any button can activate this sort of thing… Must i use id or something to id it if i want to make sure some other button does not kick it off.’

<!-- Load the hidden form. --> <button>Load Hidden Form</button> <!-- Hidden form load script --> <script> $(document).ready(function(){ $("button").click(function(){ $("#div1").load("full.php"); }); }); </script> <!-- Hidden Form loads here. --> <div id="div1">