When creating elements with Javascript they appear below my ‘popup-modal’ form

And then this is the JavaScript code for the Calendar, the file name should be ‘dtsel.js’. Not sure why it kept the first two lines of code separated, looks as if it did the same with the last line of code as well.

(function () { "use strict"; var BODYTYPES = ["DAYS", "MONTHS", "YEARS"]; var MONTHS = [ "January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December" ]; var WEEKDAYS = [ "Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday" ]; function DTS(elem, config) { var config = config || {}; /** @type {Config} */ var defaultConfig = { defaultView: BODYTYPES[0], dateFormat: "yyyy-mm-dd", timeFormat: "HH:MM:SS", showDate: true, showTime: false, paddingX: 5, paddingY: 5, direction: 'TOP' } if (!elem) { throw TypeError("input element or selector required for contructor"); } if (Object.getPrototypeOf(elem) === String.prototype) { var _elem = document.querySelectorAll(elem); if (!_elem[0]){ throw Error('"' + elem + '" not found.'); } elem = _elem[0]; } this.config = setDefaults(config, defaultConfig); this.dateFormat = this.config.dateFormat; this.timeFormat = this.config.timeFormat; this.dateFormatRegEx = new RegExp("yyyy|yy|mm|dd", "gi"); this.timeFormatRegEx = new RegExp("hh|mm|ss|a", "gi"); this.inputElem = elem; this.dtbox = null; this.setup(); } DTS.prototype.setup = function () { var handler = this.inputElemHandler.bind(this); this.inputElem.addEventListener("focus", handler, false) this.inputElem.addEventListener("blur", handler, false); } DTS.prototype.inputElemHandler = function (e) { if (e.type == "focus") { if (!this.dtbox) { this.dtbox = new DTBox(e.target, this); } this.dtbox.visible = true; } else if (e.type == "blur" && this.dtbox && this.dtbox.visible) { var self = this; setTimeout(function () { if (self.dtbox.cancelBlur > 0) { self.dtbox.cancelBlur -= 1; } else { self.dtbox.visible = false; self.inputElem.blur(); } }, 100); } } function DTBox(elem, settings) { var self = this; var handlers = {}; var localState = {}; function getterSetter(key, default_val) { return { get: function () { var val = localState[key]; return val === undefined ? default_val : val; }, set: function (val) { var prevState = self.state; var _handlers = handlers[key] || []; localState[key] = val; for (var i = 0; i < _handlers.length; i++) { _handlers[i].bind(self)(localState, prevState); } }, }; }; /** @type {AddHandler} */ function addHandler(key, handlerFn) { if (!key || !handlerFn) { return false; } if (!handlers[key]) { handlers[key] = []; } handlers[key].push(handlerFn); } Object.defineProperties(this, { visible: getterSetter("visible", false), bodyType: getterSetter("bodyType", settings.config.defaultView), value: getterSetter("value"), year: getterSetter("year", 0), month: getterSetter("month", 0), day: getterSetter("day", 0), hours: getterSetter("hours", 0), minutes: getterSetter("minutes", 0), seconds: getterSetter("seconds", 0), cancelBlur: getterSetter("cancelBlur", 0), addHandler: {value: addHandler}, month_long: { get: function () { return MONTHS[self.month]; }, }, month_short: { get: function () { return self.month_long.slice(0, 3); }, }, state: { get: function () { return Object.assign({}, localState); }, }, time: { get: function() { var hours = self.hours * 60 * 60 * 1000; var minutes = self.minutes * 60 * 1000; var seconds = self.seconds * 1000; return hours + minutes + seconds; } }, }); this.el = {}; this.settings = settings; this.elem = elem; this.setup(); } DTBox.prototype.setup = function () { Object.defineProperties(this.el, { wrapper: { value: null, configurable: true }, header: { value: null, configurable: true }, body: { value: null, configurable: true }, footer: { value: null, configurable: true } }); this.setupWrapper(); if (this.settings.config.showDate) { this.setupHeader(); this.setupBody(); } if (this.settings.config.showTime) { this.setupFooter(); } var self = this; this.addHandler("visible", function (state, prevState) { if (state.visible && !prevState.visible){ document.body.appendChild(this.el.wrapper); var parts = self.elem.value.split(/\s*,\s*/); var startDate = undefined; var startTime = 0; if (self.settings.config.showDate) { startDate = parseDate(parts[0], self.settings); } if (self.settings.config.showTime) { startTime = parseTime(parts[parts.length-1], self.settings); startTime = startTime || 0; } if (!(startDate && startDate.getTime())) { startDate = new Date(); startDate = new Date( startDate.getFullYear(), startDate.getMonth(), startDate.getDate() ); } var value = new Date(startDate.getTime() + startTime); self.value = value; self.year = value.getFullYear(); self.month = value.getMonth(); self.day = value.getDate(); self.hours = value.getHours(); self.minutes = value.getMinutes(); self.seconds = value.getSeconds(); if (self.settings.config.showDate) { self.setHeaderContent(); self.setBodyContent(); } if (self.settings.config.showTime) { self.setFooterContent(); } } else if (!state.visible && prevState.visible) { document.body.removeChild(this.el.wrapper); } }); } DTBox.prototype.setupWrapper = function () { if (!this.el.wrapper) { var el = document.createElement("div"); el.classList.add("date-selector-wrapper"); Object.defineProperty(this.el, "wrapper", { value: el }); } var self = this; var htmlRoot = document.getElementsByTagName('html')[0]; function setPosition(e){ var minTopSpace = 300; var box = getOffset(self.elem); var config = self.settings.config; var paddingY = config.paddingY || 5; var paddingX = config.paddingX || 5; var top = box.top + self.elem.offsetHeight + paddingY; var left = box.left + paddingX; var bottom = htmlRoot.clientHeight - box.top + paddingY; self.el.wrapper.style.left = `${left}px`; if (box.top > minTopSpace && config.direction != 'BOTTOM') { self.el.wrapper.style.bottom = `${bottom}px`; self.el.wrapper.style.top = ''; } else { self.el.wrapper.style.top = `${top}px`; self.el.wrapper.style.bottom = ''; } } function handler(e) { self.cancelBlur += 1; setTimeout(function(){ self.elem.focus(); }, 50); } setPosition(); this.setPosition = setPosition; this.el.wrapper.addEventListener("mousedown", handler, false); this.el.wrapper.addEventListener("touchstart", handler, false); window.addEventListener('resize', this.setPosition); } DTBox.prototype.setupHeader = function () { if (!this.el.header) { var row = document.createElement("div"); var classes = ["cal-nav-prev", "cal-nav-current", "cal-nav-next"]; row.classList.add("cal-header"); for (var i = 0; i < 3; i++) { var cell = document.createElement("div"); cell.classList.add("cal-nav", classes[i]); cell.onclick = this.onHeaderChange.bind(this); row.appendChild(cell); } row.children[0].innerHTML = "<"; row.children[2].innerHTML = ">"; Object.defineProperty(this.el, "header", { value: row }); tryAppendChild(row, this.el.wrapper); } this.setHeaderContent(); } DTBox.prototype.setHeaderContent = function () { var content = this.year; if ("DAYS" == this.bodyType) { content = this.month_long + " " + content; } else if ("YEARS" == this.bodyType) { var start = this.year + 10 - (this.year % 10); content = start - 10 + "-" + (start - 1); } this.el.header.children[1].innerText = content; } DTBox.prototype.setupBody = function () { if (!this.el.body) { var el = document.createElement("div"); el.classList.add("cal-body"); Object.defineProperty(this.el, "body", { value: el }); tryAppendChild(el, this.el.wrapper); } var toAppend = null; function makeGrid(rows, cols, className, firstRowClass, clickHandler) { var grid = document.createElement("div"); grid.classList.add(className); for (var i = 1; i < rows + 1; i++) { var row = document.createElement("div"); row.classList.add("cal-row", "cal-row-" + i); if (i == 1 && firstRowClass) { row.classList.add(firstRowClass); } for (var j = 1; j < cols + 1; j++) { var col = document.createElement("div"); col.classList.add("cal-cell", "cal-col-" + j); col.onclick = clickHandler; row.appendChild(col); } grid.appendChild(row); } return grid; } if ("DAYS" == this.bodyType) { toAppend = this.el.body.calDays; if (!toAppend) { toAppend = makeGrid(7, 7, "cal-days", "cal-day-names", this.onDateSelected.bind(this)); for (var i = 0; i < 7; i++) { var cell = toAppend.children[0].children[i]; cell.innerText = WEEKDAYS[i].slice(0, 2); cell.onclick = null; } this.el.body.calDays = toAppend; } } else if ("MONTHS" == this.bodyType) { toAppend = this.el.body.calMonths; if (!toAppend) { toAppend = makeGrid(3, 4, "cal-months", null, this.onMonthSelected.bind(this)); for (var i = 0; i < 3; i++) { for (var j = 0; j < 4; j++) { var monthShort = MONTHS[4 * i + j].slice(0, 3); toAppend.children[i].children[j].innerText = monthShort; } } this.el.body.calMonths = toAppend; } } else if ("YEARS" == this.bodyType) { toAppend = this.el.body.calYears; if (!toAppend) { toAppend = makeGrid(3, 4, "cal-years", null, this.onYearSelected.bind(this)); this.el.body.calYears = toAppend; } } empty(this.el.body); tryAppendChild(toAppend, this.el.body); this.setBodyContent(); } DTBox.prototype.setBodyContent = function () { var grid = this.el.body.children[0]; var classes = ["cal-cell-prev", "cal-cell-next", "cal-value"]; if ("DAYS" == this.bodyType) { var oneDayMilliSecs = 24 * 60 * 60 * 1000; var start = new Date(this.year, this.month, 1); var adjusted = new Date(start.getTime() - oneDayMilliSecs * start.getDay()); grid.children[6].style.display = ""; for (var i = 1; i < 7; i++) { for (var j = 0; j < 7; j++) { var cell = grid.children[i].children[j]; var month = adjusted.getMonth(); var date = adjusted.getDate(); cell.innerText = date; cell.classList.remove(classes[0], classes[1], classes[2]); if (month != this.month) { if (i == 6 && j == 0) { grid.children[6].style.display = "none"; break; } cell.classList.add(month < this.month ? classes[0] : classes[1]); } else if (isEqualDate(adjusted, this.value)){ cell.classList.add(classes[2]); } adjusted = new Date(adjusted.getTime() + oneDayMilliSecs); } } } else if ("YEARS" == this.bodyType) { var year = this.year - (this.year % 10) - 1; for (i = 0; i < 3; i++) { for (j = 0; j < 4; j++) { grid.children[i].children[j].innerText = year; year += 1; } } grid.children[0].children[0].classList.add(classes[0]); grid.children[2].children[3].classList.add(classes[1]); } } /** @param {Event} e */ DTBox.prototype.onTimeChange = function(e) { e.stopPropagation(); if (e.type == 'mousedown') { this.cancelBlur += 1; return; } var el = e.target; this[el.name] = parseInt(el.value) || 0; this.setupFooter(); if (e.type == 'change') { var self = this; setTimeout(function(){ self.elem.focus(); }, 50); } this.setInputValue(); } DTBox.prototype.setupFooter = function() { if (!this.el.footer) { var footer = document.createElement("div"); var handler = this.onTimeChange.bind(this); var self = this; function makeRow(label, name, range, changeHandler) { var row = document.createElement("div"); row.classList.add('cal-time'); var labelCol = row.appendChild(document.createElement("div")); labelCol.classList.add('cal-time-label'); labelCol.innerText = label; var valueCol = row.appendChild(document.createElement("div")); valueCol.classList.add('cal-time-value'); valueCol.innerText = '00'; var inputCol = row.appendChild(document.createElement("div")); var slider = inputCol.appendChild(document.createElement("input")); Object.assign(slider, {step:1, min:0, max:range, name:name, type:'range'}); Object.defineProperty(footer, name, {value: slider}); inputCol.classList.add('cal-time-slider'); slider.onchange = changeHandler; slider.oninput = changeHandler; slider.onmousedown = changeHandler; self[name] = self[name] || parseInt(slider.value) || 0; footer.appendChild(row) } makeRow('HH:', 'hours', 23, handler); makeRow('MM:', 'minutes', 59, handler); makeRow('SS:', 'seconds', 59, handler); footer.classList.add("cal-footer"); Object.defineProperty(this.el, "footer", { value: footer }); tryAppendChild(footer, this.el.wrapper); } this.setFooterContent(); } DTBox.prototype.setFooterContent = function() { if (this.el.footer) { var footer = this.el.footer; footer.hours.value = this.hours; footer.children[0].children[1].innerText = padded(this.hours, 2); footer.minutes.value = this.minutes; footer.children[1].children[1].innerText = padded(this.minutes, 2); footer.seconds.value = this.seconds; footer.children[2].children[1].innerText = padded(this.seconds, 2); } } DTBox.prototype.setInputValue = function() { var date = new Date(this.year, this.month, this.day); var strings = []; if (this.settings.config.showDate) { strings.push(renderDate(date, this.settings)); } if (this.settings.config.showTime) { var joined = new Date(date.getTime() + this.time); strings.push(renderTime(joined, this.settings)); } this.elem.value = strings.join(', '); } DTBox.prototype.onDateSelected = function (e) { var row = e.target.parentNode; var date = parseInt(e.target.innerText); if (!(row.nextSibling && row.nextSibling.nextSibling) && date < 8) { this.month += 1; } else if (!(row.previousSibling && row.previousSibling.previousSibling) && date > 7) { this.month -= 1; } this.day = parseInt(e.target.innerText); this.value = new Date(this.year, this.month, this.day); this.setInputValue(); this.setHeaderContent(); this.setBodyContent(); } /** @param {Event} e */ DTBox.prototype.onMonthSelected = function (e) { var col = 0; var row = 2; var cell = e.target; if (cell.parentNode.nextSibling){ row = cell.parentNode.previousSibling ? 1: 0; } if (cell.previousSibling) { col = 3; if (cell.nextSibling) { col = cell.previousSibling.previousSibling ? 2 : 1; } } this.month = 4 * row + col; this.bodyType = "DAYS"; this.setHeaderContent(); this.setupBody(); } /** @param {Event} e */ DTBox.prototype.onYearSelected = function (e) { this.year = parseInt(e.target.innerText); this.bodyType = "MONTHS"; this.setHeaderContent(); this.setupBody(); } /** @param {Event} e */ DTBox.prototype.onHeaderChange = function (e) { var cell = e.target; if (cell.previousSibling && cell.nextSibling) { var idx = BODYTYPES.indexOf(this.bodyType); if (idx < 0 || !BODYTYPES[idx + 1]) { return; } this.bodyType = BODYTYPES[idx + 1]; this.setupBody(); } else { var sign = cell.previousSibling ? 1 : -1; switch (this.bodyType) { case "DAYS": this.month += sign * 1; break; case "MONTHS": this.year += sign * 1; break; case "YEARS": this.year += sign * 10; } if (this.month > 11 || this.month < 0) { this.year += Math.floor(this.month / 11); this.month = this.month > 11 ? 0 : 11; } } this.setHeaderContent(); this.setBodyContent(); } function getOffset(elem) { var box = elem.getBoundingClientRect(); var left = window.pageXOffset !== undefined ? window.pageXOffset : (document.documentElement || document.body.parentNode || document.body).scrollLeft; var top = window.pageYOffset !== undefined ? window.pageYOffset : (document.documentElement || document.body.parentNode || document.body).scrollTop; return { left: box.left + left, top: box.top + top }; } function empty(e) { for (; e.children.length; ) e.removeChild(e.children[0]); } function tryAppendChild(newChild, refNode) { try { refNode.appendChild(newChild); return newChild; } catch (e) { console.trace(e); } } function hookFuncs() { /** @type {Handlers} */ this._funcs = {}; } hookFuncs.prototype.add = function(key, func){ if (!this._funcs[key]){ this._funcs[key] = []; } this._funcs[key].push(func) } hookFuncs.prototype.get = function(key){ return this._funcs[key] ? this._funcs[key] : []; } function sortByStringIndex(arr, string) { return arr.sort(function(a, b){ var h = string.indexOf(a); var l = string.indexOf(b); var rank = 0; if (h < l) { rank = -1; } else if (l < h) { rank = 1; } else if (a.length > b.length) { rank = -1; } else if (b.length > a.length) { rank = 1; } return rank; }); } function filterFormatKeys(keys, format) { var out = []; var formatIdx = 0; for (var i = 0; i<keys.length; i++) { var key = keys[i]; if (format.slice(formatIdx).indexOf(key) > -1) { formatIdx += key.length; out.push(key); } } return out; } function parseData(value, format, formatObj, setHooks) { var hooks = { canSkip: new hookFuncs(), updateValue: new hookFuncs(), } var keys = sortByStringIndex(Object.keys(formatObj), format); var filterdKeys = filterFormatKeys(keys, format); var vstart = 0; // value start if (setHooks) { setHooks(hooks); } for (var i = 0; i < keys.length; i++) { var key = keys[i]; var fstart = format.indexOf(key); var _vstart = vstart; // next value start var val = null; var canSkip = false; var funcs = hooks.canSkip.get(key); vstart = vstart || fstart; for (var j = 0; j < funcs.length; j++) { if (funcs[j](formatObj)){ canSkip = true; break; } } if (fstart > -1 && !canSkip) { var sep = null; var stop = vstart + key.length; var fnext = -1; var nextKeyIdx = i + 1; _vstart += key.length; // set next value start if current key is found // get next format token used to determine separator while (fnext == -1 && nextKeyIdx < keys.length){ var nextKey = keys[nextKeyIdx]; nextKeyIdx += 1; if (filterdKeys.indexOf(nextKey) === -1) { continue; } fnext = nextKey ? format.indexOf(nextKey) : -1; // next format start } if (fnext > -1){ sep = format.slice(stop, fnext); if (sep) { var _stop = value.slice(vstart).indexOf(sep); if (_stop && _stop > -1){ stop = _stop + vstart; _vstart = stop + sep.length; } } } val = parseInt(value.slice(vstart, stop)); var funcs = hooks.updateValue.get(key); for (var k = 0; k < funcs.length; k++) { val = funcs[k](val, formatObj, vstart, stop); } } formatObj[key] = { index: vstart, value: val }; vstart = _vstart; // set next value start } return formatObj; } function parseDate(value, settings) { /** @type {{yyyy:number=, yy:number=, mm:number=, dd:number=}} */ var formatObj = {yyyy:null, yy:null, mm:null, dd:null}; var format = ((settings.dateFormat) || '').toLowerCase(); if (!format) { throw new TypeError('dateFormat not found (' + settings.dateFormat + ')'); } var formatObj = parseData(value, format, formatObj, function(hooks){ hooks.canSkip.add("yy", function(data){ return data["yyyy"].value; }); hooks.updateValue.add("yy", function(val){ return 100 * Math.floor(new Date().getFullYear() / 100) + val; }); }); var year = formatObj["yyyy"].value || formatObj["yy"].value; var month = formatObj["mm"].value - 1; var date = formatObj["dd"].value; var result = new Date(year, month, date); return result; } function parseTime(value, settings) { var format = ((settings.timeFormat) || '').toLowerCase(); if (!format) { throw new TypeError('timeFormat not found (' + settings.timeFormat + ')'); } /** @type {{hh:number=, mm:number=, ss:number=, a:string=}} */ var formatObj = {hh:null, mm:null, ss:null, a:null}; var formatObj = parseData(value, format, formatObj, function(hooks){ hooks.updateValue.add("a", function(val, data, start, stop){ return value.slice(start, start + 2); }); }); var hours = formatObj["hh"].value; var minutes = formatObj["mm"].value; var seconds = formatObj["ss"].value; var am_pm = formatObj["a"].value; var am_pm_lower = am_pm ? am_pm.toLowerCase() : am_pm; if (am_pm && ["am", "pm"].indexOf(am_pm_lower) > -1){ if (am_pm_lower == 'am' && hours == 12){ hours = 0; } else if (am_pm_lower == 'pm') { hours += 12; } } var time = hours * 60 * 60 * 1000 + minutes * 60 * 1000 + seconds * 1000; return time; } function renderDate(value, settings) { var format = settings.dateFormat.toLowerCase(); var date = value.getDate(); var month = value.getMonth() + 1; var year = value.getFullYear(); var yearShort = year % 100; var formatObj = { dd: date < 10 ? "0" + date : date, mm: month < 10 ? "0" + month : month, yyyy: year, yy: yearShort < 10 ? "0" + yearShort : yearShort }; var str = format.replace(settings.dateFormatRegEx, function (found) { return formatObj[found]; }); return str; } function renderTime(value, settings) { var Format = settings.timeFormat; var format = Format.toLowerCase(); var hours = value.getHours(); var minutes = value.getMinutes(); var seconds = value.getSeconds(); var am_pm = null; var hh_am_pm = null; if (format.indexOf('a') > -1) { am_pm = hours >= 12 ? 'pm' : 'am'; am_pm = Format.indexOf('A') > -1 ? am_pm.toUpperCase() : am_pm; hh_am_pm = hours == 0 ? '12' : (hours > 12 ? hours%12 : hours); } var formatObj = { hh: am_pm ? hh_am_pm : (hours < 10 ? "0" + hours : hours), mm: minutes < 10 ? "0" + minutes : minutes, ss: seconds < 10 ? "0" + seconds : seconds, a: am_pm, }; var str = format.replace(settings.timeFormatRegEx, function (found) { return formatObj[found]; }); return str; } function isEqualDate(date1, date2) { if (!(date1 && date2)) return false; return (date1.getFullYear() == date2.getFullYear() && date1.getMonth() == date2.getMonth() && date1.getDate() == date2.getDate()); } function padded(val, pad, default_val) { var default_val = default_val || 0; var valStr = '' + (parseInt(val) || default_val); var diff = Math.max(pad, valStr.length) - valStr.length; return ('' + default_val).repeat(diff) + valStr; } function setDefaults(obj, objDefaults) { var keys = Object.keys(objDefaults); for (var i=0; i<keys.length; i++) { var key = keys[i]; if (!Object.prototype.hasOwnProperty.call(obj, key)) { obj[key] = objDefaults[key]; } } return obj; } window.dtsel = Object.create({},{ DTS: { value: DTS }, DTObj: { value: DTBox }, fn: { value: Object.defineProperties({}, { empty: { value: empty }, appendAfter: { value: function (newElem, refNode) { refNode.parentNode.insertBefore(newElem, refNode.nextSibling); }, }, getOffset: { value: getOffset }, parseDate: { value: parseDate }, renderDate: { value: renderDate }, parseTime: {value: parseTime}, renderTime: {value: renderTime}, setDefaults: {value: setDefaults}, }), }, }); })();