In PHP, consider the following code snippet:

class Base {

public function __call($name, $arguments) {

echo "Calling method ‘$name’ with arguments: " . implode(', ', $arguments) . “

”;

}

}

class Child extends Base {

public function test() {

$this->undefinedMethod(1, 2, 3);

}

}

$obj = new Child();

$obj->test();

