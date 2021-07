What should be used in the querySelector?

Should .container .video .wrap .video-launch be used in the querySelector?

or something else?

function coverClickHandler(evt) { const cover = evt.currentTarget; const thewrap = cover.parentElement.querySelector(" "); hide(cover); show(thewrap); }

It appears that the .container class doesn’t need to be wrapped around anything in order for the code to work, so perhaps all I would do here is change the name of container to something more appropriate…

Works fine like this.

<div class="container"></div>

It just needs to be placed anywhere in the html between these 2 classes.

<div class="curtain">

<div class="jacket" title="Play">

All of these codes here work.

Code 1 .video-launch

https://jsfiddle.net/b36fx9yj/1/

<div class="video-wrapper"> <div class="video-ratio-keeper"> <div class="video video-launch video-frame"></div> <!-- .video --> </div> <!-- .video-wrapper --> </div><!-- .video-ratio-keeper -->

const thewrap = cover.parentElement.querySelector(".video-launch");

Code 2 .wrap

https://jsfiddle.net/3upkzhyc/1/

<div class="video-wrapper"> <div class="video-ratio-keeper"> <div class="wrap"> <div class="video video-frame"></div> <!-- .video --> </div> <!-- .wrap --> </div> <!-- .video-wrapper --> </div><!-- .video-ratio-keeper -->

const thewrap = cover.parentElement.querySelector(".wrap");

Code 3 .container

https://jsfiddle.net/2yd9thej/

<div class="container"> <div class="video-wrapper"> <div class="video-ratio-keeper"> <div class="video video-frame"></div> <!-- .video --> </div> <!-- .video-wrapper --> </div><!-- .video-ratio-keeper --> </div> <!-- .container -->

const thewrap = cover.parentElement.querySelector(".container");

Code 4 .container

https://jsfiddle.net/g652htx8/

<div class="container"></div> <!-- .container --> <div class="video-wrapper"> <div class="video-ratio-keeper"> <div class="video video-frame"></div> <!-- .video --> </div> <!-- .video-wrapper --> </div><!-- .video-ratio-keeper -->

Code 5 .container

https://jsfiddle.net/xso1cv8d/

<div class="video-wrapper"> <div class="video-ratio-keeper"> <div class="video video-frame"></div> <!-- .video --> </div> <!-- .video-wrapper --> </div><!-- .video-ratio-keeper --> <div class="container"></div> <!-- .container -->

Code 6 .video

https://jsfiddle.net/j3e4c8g1/

<div class="video-wrapper"> <div class="video-ratio-keeper"> <div class="video video-frame"></div> <!-- .video --> </div> <!-- .video-wrapper --> </div><!-- .video-ratio-keeper -->