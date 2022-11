What iswrong with my pagination code

**

Hi, can someone advise me as to why I get this error? thanks

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head></head><body><center> <div class="display print"> <?php //Open a new connection to the MySQL server $link = mysqli_connect("localhost", "root", "", "homedb"); // Check connection if($link === false){ die("ERROR: Could not connect. " . mysqli_connect_error()); } echo date('m/d/y'); //MySqli Select Query $sql = "select * FROM paytbl"; $result = mysqli_query($link,$sql); if (!$result) { printf("Error: %s

", mysqli_error($link)); exit(); }else{ while($row = mysqli_fetch_array($result)){ //Set at what record to break at 25 records per page $BreakAT=25; $pagenum = 0; echo date('m/d/y'); ?> <b> <div class="title"><h3>Payment Report</h3></div><br /> <table align="center" cellspacing=5 cellpadding=5 border=2> <thead> <tr> <th colspan=2> </th> <th bgcolor="cyan" colspan=2>Rent</th> <th bgcolor="99FF99">Prev</th> <th bgcolor="FF99FF">late</th> <th bgcolor="99FF99">sec</th> <th></th> <th bgcolor="99FF99">court</th> <th></th> <th bgcolor="99FF99">hud</th> <th>Date</th> <th colspan=2></th> <tr> <th>Tenant</th> <th>Unit</th> <th bgcolor="cyan">Due</th> <th bgcolor="cyan">Paid</th> <th bgcolor="99FF99">Bal</th> <th bgcolor="FF99FF">chg</th> <th bgcolor="99FF99">dep</th> <th bgcolor="FF99FF">damage</th> <th bgcolor="99FF99">cost</th> <th bgcolor="FF99FF">nsf</th> <th bgcolor="99FF99">pay</th> <th>Paid</th> <th bgcolor="cyan">Paidsum</th> <th>Comments</th> </tr> </thead> <?php $slice= array_slice($results,((($pagenum + 1) * $BreakAT) - $BreakAT), (($pagenum + 1)* $BreakAT)); foreach($slice as $row){ echo ' <tr> <td>' . $row['tenant'] . '</td> <td>' . $row['unit'] . '</td> <td align=right class="currency">$'.number_format($row['amtdue'],2).'</td> <td align=right class="currency">$'.number_format($row['amtpaid'],2).'</td> <td align=right class="currency">$'.number_format($row['prevbal'],2).'</td> <td align=right class="currency">$'.number_format($row['latechg'],2).'</td> <td align=right class="currency">$'.number_format($row['secdep'],2).'</td> <td align=right class="currency">$'.number_format($row['damage'],2).'</td> <td align=right class="currency">$'.number_format($row['courtcost'],2).'</td> <td align=right class="currency">$'.number_format($row['nsf'],2).'</td> <td align=right class="currency">$'.number_format($row['hudpay'],2).'</td> <td>' . $row['datepaid'] . '</td> <td align=right class="currency">$'.number_format($row['paidsum'],2).'</td> <td>' . $row['comments'] . '</td> </tr>'; } echo ' <tr> <td colspan=2></td> <td bgcolor="cyan" align=right>' . array_sum(array_column($slice, 'amtdue')) . '</td> <td bgcolor="cyan" align=right>' . array_sum(array_column($slice, 'amtpaid')) . '</td> <td bgcolor="99FF99" align=right>' . array_sum(array_column($slice, 'prevbal')) . '</td> <td bgcolor="FF99FF" align=right>' . array_sum(array_column($slice, 'latechg')) . '</td> <td bgcolor="99FF99" align=right>' . array_sum(array_column($slice, 'secdep')) . '</td> <td bgcolor="FF99FF" align=right>' . array_sum(array_column($slice, 'damage')) . '</td> <td bgcolor="99FF99" align=right>' . array_sum(array_column($slice, 'courtcost')) . '</td> <td bgcolor="FF99FF" align=right>' . array_sum(array_column($slice, 'nsf')) . '</td> <td bgcolor="99FF99" align=right>' . array_sum(array_column($slice, 'hudpay')) . '</td> <td bgcolor="cyan" align=right>' . array_sum(array_column($slice, 'paidsum')) . '</td>' } // ************* line 100 *********************************** ?> </table class="print"> <div class="breakhere"></div> </b></center></div></body></html> result: Parse error: syntax error, unexpected '}', expecting ';' or ',' in C:\xampp\htdocs\property\paymentlist.php on line 100

