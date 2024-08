Vitamin a có trong trái cây nào

Xoài là một loại trái cây nhiệt đới thơm ngon, chứa nhiều vitamin A. Một quả xoài lớn có thể cung cấp khoảng 25% nhu cầu vitamin A hàng ngày. Xoài cũng chứa nhiều vitamin C và chất xơ, tốt cho hệ tiêu hóa và tăng cường hệ miễn dịch.

Powered by Discourse, best viewed with JavaScript enabled