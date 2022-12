Very simple css/js quiz

I’d like to create a very simple html quiz, with the less code possible.

I think a 3/4 radio buttons, only one of them with a given class (.correct), and a js to display a text (correct answer!) if that radio button is checked.

Something like this:

<p>my question</p> <input type="radio" name="1"> a. first answer<br> <input type="radio" name="1" class="correct"> b. second answer<br> <input type="radio" name="1"> c. third answer<br> <p class="result"> <span class="correct_ans">correct answer!</span> <span class="wrong_ans">wrong answer!</span> </p>

And javascript should show .correct_ans if the second answer is checked, otherwise .wrong_ans

Thank you!

EDIT

I have found this code

function ShowHideDiv() { var chkYes = document.getElementById("chkYes"); var dvtext = document.getElementById("dvtext"); dvtext.style.display = chkYes.checked ? "block" : "none"; } <label for="chkYes"> <input type="radio" id="chkYes" name="chk" onclick="ShowHideDiv()" /> Yes </label> <label for="chkNo"> <input type="radio" id="chkNo" name="chk" onclick="ShowHideDiv()" /> No </label> <div id="dvtext" style="display: none"> Text Box: <input type="text" id="txtBox" /> </div>

It is almost what I need, but I need to work with classes and not with IDs, because I plan to have several quiz in the same page.

I tried this code, but unsuccessfully: