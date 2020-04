Vertical devider in Bootstrap navbar

I am using a Bootstrap navbar. I am trying to add a vertical divider just after the last regular menu-item with a shoppingcart item right after that. This is the HTML:

<div class="collapse navbar-collapse" id="mainNav"> <ul class="navbar-nav ml-auto"> <li class="nav-item home"><a class="nav-link" href="/">Home</a></li> <li class="nav-item shop"><a class="nav-link" href="/shop">Shop</a></li> <li class="nav-item about"><a class="nav-link" href="/about">About</a></li> <li class="nav-item contact"><a class="nav-link" href="/contact">Contact</a></li> <li class="nav-item cart"><a class="nav-link" href="#"><i class="fa fa-shopping-cart" aria-hidden="true"></i></a></li> </ul> </div>

I tought I could accomplisch this by using the css :after propery on the last regular menu item, like:

#mainNav .contact:after { content: '|'; padding-left: .5em; padding-right: .5em; }

But that doesn’t work. Instead hhe vertical line is placed below the menu while the shopping cart is inline with the other menu items. What am I missing?

Thank you in advance!!