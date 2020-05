Validating a form with JavaScript

Hi I have added a form to my HTML when the submit button is pressed I need to validate that email is correct and that age is selected before submitting.

Here’s the code I have so far.

Here is my form

<!Doctype html> <html> <head> <link rel="stylesheet" href="assignment-Jasmine.css"> <title>Form</title> <script type="text/javascript" src="assignmentJs.js"></script> </head> <body> <h2>JavaScript Form</h2> <!-- Grade Html --> <form name="myForm" method="get" action="thankyou.html"> <li> <label for="name">Name:</label> <input type="text" id="name" name="name" /> </li> <li> <label>Select age:</label> <select id="mySelect" onchange="age()" required> <option value="Grade">Age</option> <option value="Grade 1">6</option> <option value="Grade 2">7</option> <option value="Grade 3">8</option> <option value="Grade 4">9</option> <option value="Grade 5">10</option> <option value="Grade 6">11</option> </select> </li> <!-- <p id="selectedGrade"></p>--> <li> <label for="email">E-mail:</label> <input type="email" id="email" name="email" /> </li> <li> <label for="msg">Message:</label> <textarea id="msg" name="user_message"></textarea> </li> <li class="button"> <button type="submit">Submit</button> </li> </form> <script type="text/javascript" src="assignmentJs.js"></script> </body> </html>

Here’s my JavaScript