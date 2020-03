Using slider to change theme colors

I have several external CSS I can switch among with buttons, but I want to try it with a range slider. I suspect I need something other than “onchange” but I don’t know what.

CSS, with default having ID=blue_css:

<link rel="stylesheet" href="css/runtime.css" id="blue_css"> <link rel="alternate stylesheet" media="all" href="css/runtime-blue.css" /> <link rel="alternate stylesheet" media="all" href="css/runtime-green.css" />

The slider:

<div class="slidecontainer"> <p>Value: <span id="demo"></span></p> <input type="range" min="1" max="3" value="2" class="slider" id="myRange"> </div>

The slider script (which presently doesn’t switch the CSS). The function of the switching script will grab the ID of the default css stylesheet and change the href part to the new stylesheet. This works with buttons onclick, but it doesn’t work here onchange: