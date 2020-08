Using flex to vertically center content of row without using fixed height

I’m always using something like this where I have what I call left/right boxes with a background image on one side’s .box and content on the other sides box. To make it more response without having to added heights I wanted the box with the image side to be the height of the content side (content height plus padding). Here is a code pen but I’m trying to do away with the fixed heights.

https://codepen.io/aaron4osu/pen/MWyWgWJ

html

<section class=""> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-6 left-right-boxes"> <div class="box content_box"> <h2>Headline</h2> <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.</p> <p>Tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis. Lacus vestibulum sed arcu non odio. Morbi tincidunt ornare massa eget egestas purus. Adipiscing tristique risus nec feugiat in fermentum posuere urna. Dolor sit amet consectetur adipiscing elit duis tristique sollicitudin nibh. Diam quam nulla porttitor massa id neque aliquam vestibulum. Placerat vestibulum lectus mauris ultrices eros in. Blandit libero volutpat sed cras. Orci nulla pellentesque dignissim enim sit amet. Ac feugiat sed lectus vestibulum mattis ullamcorper velit sed.</p> </div><!-- close box --> </div><!-- close col --> <div class="col-md-6 "> <div class="box img_box" style='background-image: url("https://via.placeholder.com/800"); background-size: cover; background-position: center center;'> </div><!-- close box --> </div> </div> </div><!-- close container --> </section> <section class=""> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-6 col-md-push-6 left-right-boxes"> <div class="box content_box"> <h2>Headline</h2> <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</p> </div><!-- close box --> </div><!-- close col --> <div class="col-md-6 col-md-pull-6"> <div class="box img_box" style='background-image: url("https://via.placeholder.com/800"); background-size: cover; background-position: center center;'> </div><!-- close box --> </div> </div> </div><!-- close container --> </section> <section class=""> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-6 left-right-boxes"> <div class="box content_box"> <h2>Headline</h2> <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.</p> </div><!-- close box --> </div><!-- close col --> <div class="col-md-6 "> <div class="box img_box" style='background-image: url("https://via.placeholder.com/800"); background-size: cover; background-position: center center;'> </div><!-- close box --> </div> </div> </div><!-- close container --> </section>

css