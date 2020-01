Use React component on different views. Gatsby.js/ React.js

Hi,

I’m building SPA with Gatsby.js.

I want to display Slider.jsx component on different views and attach different images depending on which view the Slider is used.

E.G.

Contact view show slides with cars.

Homepage view show slides with company logos.

This is the Slider.jsx:

const Slider = () => { const items = []; const [currentItemIdx, setCurrentItemIdx] = useState(0); const prevSlide = () => { const back = currentItemIdx === 0; const index = back ? items.length - 1 : currentItemIdx - 1; setCurrentItemIdx(index); }; const nextSlide = () => { const next = currentItemIdx === items.length - 1; const index = next ? 0 : currentItemIdx + 1; setCurrentItemIdx(index); }; const itemsArray = items.slice(currentItemIdx, currentItemIdx + 1); const itemsDisplay = itemsArray.length < 1 ? [...itemsArray, ...items.slice(0, 1 - itemsArray)] : itemsArray; return ( <> { itemsDisplay.map((el, i) => ( <SliderContainer key={i}> <SliderContent>{el}</SliderContent> </SliderContainer> )) } < NavContainer > <PrevBtn onClick={prevSlide} /> <NextBtn onClick={nextSlide} /> </NavContainer > </> ); }; export default Slider;

const items = [] should contain slides.

How can I attach slides (e.g img) to already imported Slider.jsx component like below:

<Layout> <SEO title="Flota" /> <Wrapper> <Container> <Row justify="center"> <Slider here I want to add images as a slides /> <Cars /> </Row> </Container> </Wrapper> </Layout> );

Thank you for your attention!