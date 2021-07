Urgent: SQL script error on database test

I am unable to run a SQL script on SQLITE STUDIO,

Please below is the script:

// DROP TABLE IF EXISTS widgetSales; CREATE TABLE widgetSales(id INTEGER PRIMARY KEY, item_id INT, customer_id INT, quan INT, price INT, reconciled INT); INSERT INTO widgetSales(item_id, customer_id, quan, price, reconciled) VALUES (1, 3, 10, 500,1); INSERT INTO widgetSales(item_id, customer_id, quan, price, reconciled) VALUES (2, 2, 6, 100,0); INSERT INTO widgetSales(item_id, customer_id, quan, price, reconciled) VALUES (3, 1, 4, 700,0); CREATE TRIGGER updatewidgetSales BEFORE UPDATE ON widgetSales BEGIN SELECT RAISE(ROLLBACK, 'Cannot update table "widgetSales"') FROM widgetSales WHERE id=[NEW.id](http://new.id/) AND reconciled=1; END; BEGIN TRANSACTION; UPDATE widgetSales SET quan=9 WHERE id=1; END TRANSACTION; SELECT *FROM widgetSales;

// when I run the BEGIN TRANSACTION - END TRANSACTION… I have this error message : [18:16:25] Error while executing SQL query on database ‘test’: cannot start a transaction within a transaction.

Thanks for your help in advance.