Updating a play count in SQLite

I have a script that updates a play count whenever a video has been played. It works but I’m wondering if there’s a simpler way to do it.

$db = new PDO('sqlite:'.$dba); $db->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); $query = 'SELECT played FROM videos WHERE id = :id;'; $stmt = $db->prepare($query); $stmt->bindParam(':id', $id); $stmt->execute(); $row = $stmt->fetch(); $played = $row['played'] + 1; $query = 'UPDATE videos SET played = :played WHERE id = :id;'; $stmt = $db->prepare($query); $stmt->bindParam(':id', $id); $stmt->bindParam(':played', $played); $stmt->execute(); $db = null;