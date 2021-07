Update existing value on column using a database MySql version 8.0.17

Hi,

I need update the existing value on column rowNumber on the table t3 using a database MySql version 8.0.17

On the table t3 are stored two rows for each date… and I need this return… that is to associate value 1 to the date with the oldest id and value 2 to the date with the most recent id

+-----------+------------+-----+ | rowNumber | data | sID | +-----------+------------+-----+ | 2 | 2019-04-30 | 22 | | 1 | 2019-04-30 | 21 | | 2 | 2019-04-29 | 20 | | 1 | 2019-04-29 | 19 | | 2 | 2019-04-28 | 18 | | 1 | 2019-04-28 | 17 | | 2 | 2019-04-27 | 16 | | 1 | 2019-04-27 | 15 | | 2 | 2019-04-26 | 14 | | 1 | 2019-04-26 | 13 | | 2 | 2019-04-25 | 12 | | 1 | 2019-04-25 | 11 | | 2 | 2019-04-24 | 10 | | 1 | 2019-04-24 | 9 | | 2 | 2019-04-23 | 8 | | 1 | 2019-04-23 | 7 | | 2 | 2019-04-22 | 6 | | 1 | 2019-04-22 | 5 | | 2 | 2019-04-21 | 4 | | 1 | 2019-04-21 | 3 | | 2 | 2019-04-20 | 2 | | 1 | 2019-04-20 | 1 | +-----------+------------+-----+

Any suggestion?

My table structure below or db-fiddle.com , which offers MySQL 8