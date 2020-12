Hi there!

I got an error:

Unhandled Exception. SQLSTATE[HY093]: Invalid parameter number You can find the error back in the log.

My sql is;

$TotalHaiguis = $DB->query('SELECT * FROM ' . PREFIX . 'users FORCE INDEX(PRI) WHERE NationOfTurtle = :State_name OR Province = :State_name And UserRoleID = 2 And UserAccountStatus = 1', array( 'State_name' => $State_name ) );

How to improve my sql?