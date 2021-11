Undefined PHP variables from required file

In Data.php

require_once('c:wamp64/www/Core/PHP/Config.php');

public function __construct() { try { $pdo = new PDO($dns,$user,$password,array(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION)); } catch (PDOException $e) { echo 'ERROR: ' . $e->get_message(); } }

In Config.php

$user = 'root'; $password = ''; $dns = 'mysql:host=localhost;dbname=core; try { $pdo = new PDO($dns, $user, $password, array(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION)); } catch (PDOException $e) { echo 'Error: ' . $e->getMessage(); }

Undefined variables dns, user and password. I have no password set on mysql. If I set a password for mysql, I get access denied for ‘user’@‘localhost’ for password=yes. Any help appreciated.