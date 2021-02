Uncaught TypeError Cannot set property 'oninput' of null

Before the oninput line, you can check if the title exists. If it doesn’t, you can break out of the for loop.

for (let i = 1; i > 0; i++) { // at least one match const title = document.getElementById('news_title_' + i); // title_1, title_2, etc const slug = document.getElementById('news_slug_' + i); // slug_1, slug_2, etc if (!title) { break; } title.oninput = function() { console.log(title.value); slug.value = slugify(title.value); } }

A possibly better way to deal with that is to get all inputs with an id that starts with news_title_ by using the *= selector, and use forEach on those instead.